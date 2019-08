Lui le dice che i suoi piedi puzzano | lei ha un raptus di rabbia e lo accoltella

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Per pochissimi centimetri un ragazzo di 19 anni si è salvato dalla sicura morte. Il ragazzo è statoto alla schiena dalla compagna. Il coltello è stato infilzato alla schiena del ragazzo e ha colpito un polmone collassandolo. La ragazza è stata colta da undidopo che il ragazzo le aveva detto in presenza di amici che le puzzavano i. Secondo quanto riportato da alcuni giornali degli Stati Uniti, la ragazza, Amber Smith di 18 anni, stava per fare una capriola all’indietro, per un gioco con amici e si è tolta le scarpe. Il ragazzo, forse per gioco, le ha detto che ipuzzavano. La ragazza non ci ha pensato tanto è andata in cucina ha preso un coltello e ha colpito, alla presenza di tanti amici, il ragazzo alla schiena rischiando di ucciderlo. Il ragazzo è stato subito trasportato al vicino ospedale dove i medici hanno subito ...

Agenzia_Ansa : #Governo #Zingaretti dice no a Conte premier: 'Serve discontinuità'. M5S irremovibile: 'Italia non può aspettare il… - lauraboldrini : #Salvini tra un mojito e l’altro apre la #CrisiDiGoverno e dice “tutti al voto!” Poi lo informano che non è lui a… - ilfoglio_it : In tantissimi mobilitati per denunciare la 'barbarie” del divieto di dimora che impedisce a #MimmoLucano di tornare… -