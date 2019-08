Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) SuClaudio Savelli parla del caos scaturito dalle nuove regole del calcio. In particolare della disuguaglianza di giudizi dei direttori di gara, che concedono rigori a fasi alterne, pur trovandosi di fronte ad episodi analoghi. Il regolamento dice che il tocco di braccio di Samir durante Udinese-Milan sarebbe rigore, anche se a noi può sembrare eccessivamente severo e possiamo ritenere non meriti la condanna. Idem per il tocco di Zielinski di sabato sera e per quello di Cerri. Con le nuove regole sono tutti episodi da calcio di rigore. Ma su Zielinski e Cerri sono stati concessi i penalty, mentre su Samir no, nemmeno con la revisione al Var. “Ecco il cortocircuito: le nuove norme servivano a ridurre lo spazio per l’interpretazione, in particolare sui falli di mano che sembrava potessero essere oggettivi, invece glicontinuano a interpretare questi episodi. ...

napolista : Libero: bisogna riportare gli arbitri a pensare al gioco Il Var ha spinto verso una ricerca dell’oggettività che è… - francoserpico : RT @capuanogio: #Savelli su #Libero: 'Arbitri, che caos. Così le nuove regole sono un fallimento anche se dovevano ridurre il campo della d… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Savelli su #Libero: 'Arbitri, che caos. Così le nuove regole sono un fallimento anche se dovevano ridurre il campo della d… -