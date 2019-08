Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) LoP10 diè un sistema 2 in 1 che cerca di unire le funzionalità di un comunea quelle di uno, vedendo il produttore commercializzare un pacchetto formato da unAndroid da 10″ vero e proprio ed una docking station che include speaker e microfoni per interfacciarsi con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Ilsi presenta con un design premium che vede l’utilizzo di vetro anche sul posteriore ed una cornice metallica lungo il bordo – cornice che poteva essere raccordata in modo migliore al case a nostro parere -, mentre sulla parte frontale troviamo ilda 10,1″ FullHD (1920×1200), il lettore d’impronta e lungo i bordi i 4 speaker frontali. Cuore pulsante delloP10 è un SoC Snapdragon 450, associato a 4 GB di RAM e 64GB di memoria. La docking station è caratterizzata design a ...

TutteLeNotizie : Lenovo SmartTab P10, la nostra prova dell’ibrido tablet / smart display che offre accesso… - Cascavel47 : Lenovo SmartTab P10, la nostra prova dell’ibrido tablet / smart display che offre accesso ai servizi di Alexa… - corrado86 : Lenovo #SmartTab con Amazon Alexa. Poni domande, visualizza il calendario, riproduci video e consulta le notizie. E… -