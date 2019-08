Ignazio | morto dopo 31 anni di coma

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Antonio Borrelli L'incidente d'auto nel 1988, quand'era 22enne. I genitori: via dal lavoro per stare con lui Brescia - Addormentarsi nel 1988 e vivere in stato di incoscienza fino al 2019. Un sonno lungo 31, mentre il corpo invecchia e il mondo intorno cambia. «Cito» aveva 22quando è entrato in quel lungo sonno. Pochi giorni prima si era dimesso il 47º governo della Repubblica di GiovGoria, Nelson Mandela era uscito di prigione per la prima volta dal 1964, in Canada si erano svolti i Giochi Olimpici Invernali. Oltre trent'in apnea fino a venerdì scorso, quando ha chiuso gli occhi per sempre a 54, immobilizzato in un letto. Era la notte tra il 19 e il 20 marzo del 1988 quandoOkamoto, madre bresciana e padre messicano ma di origini giapponesi, percorreva l'autostrada A22 del Brennero insieme ad altri quattro amici. All'improvviso l'auto ...

