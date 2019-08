Governo | ministri chiave e poltrona Ue | la contropartita ai democrat

Governo : Cantarella (Lega) - 'o si cambiano alcuni ministri M5S o si va al voto' (2) : (AdnKronos) - "Salvini ha specificato che tra le elezioni e l'accordo 5 stelle e il pd, è molto meglio che si rifaccia un nuovo Governo. La via maestra rimane quella delle elezioni. Non è che stiamo cambiando le carte in tavola, la maggioranza non c'era neanche il 4 marzo. Sono due partiti con progr

Governo : Cantarella (Lega) - ‘o si cambiano alcuni ministri M5S o si va al voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo due strade davanti: o un nuovo esecutivo M5S-Lega ma cambiando diversi ministeri chiave, dalle Infrastrutture alla Difesa oppure si torna subito al voto. Non ci sono altre soluzioni”. A parlare con l’Adnkronos è Fabio Cantarella, responsabile Enti Locali della Sicilia orientale e commissario Lega in diverse province. Ritenuto molto vicino al vicepremier Matteo Salvini, Fabio ...

Governo M5S-Pd : nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti : Governo M5S-Pd: nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita le forze politiche alla responsabilità: cinque giorni di tempo per trovare un accordo per un Governo concreto e solido, altrimenti si tornerà a nuove elezioni. Il Movimento 5 Stelle non si sbilancia, né ufficializza le trattative aperte. Da un lato il PD, dall’altro la Lega, anche se al momento attuale sembra ancora ...

Tutti i nomi del Governo giallorosso : Giovannini o Cartabia premier. Il totoministri : Nulla di confermato, ma sembra che il prossimo governo avrà due colori: il giallo del M5S e il rosso del centro sinistra. Saranno loro a sobbarcarsi le responsabilità, in termini economici e finanziari, del governo precedente. Ma nell’ipotesi, chi andrebbe a comporre il prossimo governo giallorosso? Con l’accordo tra Pd e Cinque Stelle sempre più vicino e il totoministri a tenere banco, ecco quali sono a oggi i nomi più forti per occupare i nomi ...

Crisi - il totonomi del Governo Pd-M5s tra bufale e invenzioni : Severino o Cartabia premier. Tra i ministri Di Maio a Rosato : Un tecnico, un super partes d’aerea, un nome che sia digeribile per i 5 stelle e vada bene anche al Pd. E ovviamente pure a Sergio Mattarella. È scoppiato il totonomi sul nuovo possibile governo che si potrebbe venire a creare previa intesa tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Nel giorno in cui sia Nicola Zingaretti che Luigi Di Maio si preparano a salire al Colle per le consultazioni, i retroscena sono pieni d’identikit, tra bufale, ...

Conte : Salvini ha invaso competenze altri ministri - sua concezione di Governo mi preoccupa : "Caro Matteo, mi preoccupa la tua concezione di governo", dice Giuseppe Conte rivolto a Matteo Salvini in Senato, "le crisi si risolvono in Parlamento, non nelle piazze. Non abbiamo bisogno di persone con pieni poteri ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità". "Se tu avessi dimostrato cultura delle regole e responsabilità istituzionale l'azione di governo ne avrebbero giovato", ha proseguito Conte, parlando del ...

Governo : Conte - ‘contradditorio annuncio sfiducia senza ritirare ministri’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Appare contradditorio il comportamento di una forza politica che, pur dopo aver presentato una mozione di sfiducia al Governo, non ritiri i propri ministri”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘contradditorio annuncio sfiducia senza ritirare ministri’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi Governo - Conte saluta tutti i ministri. Stretta di mano e sorrisi con Salvini : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nell’Aula del Senato, tra gli applausi dei senatori M5s ma non di quelli della Lega. Come si vede dal filmato proposto dal Speciale TgLa7, Conte stringe la mano a Matteo Salvini, con cui si scambia due parole all’orecchio. Successivamente stringe la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle. Più caloroso il saluto al sottosegretario della Lega ...

Crisi - Salvini : “Ci sono persone disposte a votare anche il Governo della Fata turchina. Ritirare ministri? Ascoltiamo Conte e vediamo” : “Stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona e sono disposti anche a votare il governo della Fata turchina. Chi ha la coscienza pulita e ha lavorato bene non ha mai paura del voto. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, in collegamento con “Ma cos’è questa estate” su Radio 24, ...

Crisi Governo - Maroni : “Salvini? Ha sbagliato - doveva fare come Bossi nel ’94 e ritirare i ministri. Ci sarà quasi certamente Governo M5s-Pd” : “Salvini? Avrebbe dovuto ritirare i ministri dal governo, come fece Bossi nel 1994 col primo governo Berlusconi. Pensavo che l’avrebbe fatto, dopo le sue dichiarazioni di sfiducia agli inizi di agosto”. Così, a Omnibus (La7), l’ex segretario della Lega Roberto Maroni commenta la strategia di Matteo Salvini nella Crisi di governo. L’ex ministro, che non nasconde la sua ilarità nel guardare il video diffuso da Beppe ...

Matteo Renzi e il Governo Pd-M5s - toto-ministri. "Vuole lei" - da brividi. E al posto di Salvini al Viminale... : I ministri horror del governo Pd-M5s. Quando si parla di crisi e nuovi esecutivi, la mente di tutti i partiti va prima alle poltrone e poi, forse, ai programmi. Tra i dem, e soprattutto tra i Renziani (è stato Matteo Renzi, di fatto, ad aprire la trattativa con i grillini) e non solo loro in questi

Danilo Toninelli - umiliazione estrema. Governo Pd-M5s - "ministri grillini confermati in blocco tranne lui" : Tutti salvi tranne uno, Danilo Toninelli. Nel Movimento 5 Stelle si ragiona sul toto-ministri di un eventuale Governo insieme al Pd e tra suggestioni e tentazioni come Luigi Di Maio ministro degli Interni ("Al Viminale farebbe senz'altro meglio di Salvini", assicurano i grillini in un retroscena del