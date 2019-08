Governo | Conte 2 verso il traguardo E adesso il premier a #laPiazza

Giuseppe Conte pronto a tornare al Governo come premier : così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Se il Pd vuole veramente fare un Governo con M5s - allora deve partire da Conte : Diciamo la verità. Luigi Di Maio è completamente innamorato di Matteo Salvini. E ricorda tanto la figura del classico cornuto, che nonostante abbia scoperto il tradimento continua a far finta di non vedere. E se qualche amico osa dirglielo lui non se la prende con la compagna/o infedele ma con chi gli ha raccontato del tradimento. Questo è Di Maio in queste ore. Salvini continua palesemente a prendersi gioco di Gigino. Un ragazzino che è ...

Crisi di Governo - Delrio : “Coi veti non si va avanti”. Bugani (M5s) : “Conte fondamentale” : “Coi veti e gli ultimatum non si può lavorare seriamente”. A dirlo, il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio,impegnato in questi giorni nella trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle per la formazione di un governo di legislatura. “Giuseppe Conte resta fondamentale, per ogni ragionamento si parta da lì” è il commento di Max Bugani, consigliere di Luigi Di Maio e membro del direttivo ...

Crisi di Governo - da Conte a Minniti : tutti i nomi del nuovo esecutivo PdM5S : Mancano ormai meno di 36 ore alla decisione definitiva del presidente della Repubblica, che sarà comunicata dopo un ulteriore giro di consultazioni al Quirinale che si svolgerà domani, e il braccio di ferro per la formazione di un governo Pd M5S va avanti a colpi di offerte e smentite. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella però ha posto un'unica inderogabile condizione: che nasca un governo solido, oppure si torna il voto.\\L'obiettivo per Luigi ...

Governo ultime notizie : M5S “Conte unico nome” - trattativa a rilento : Governo ultime notizie: M5S “Conte unico nome”, trattativa a rilento Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto celerità e responsabilità. L’unica maggioranza politica che sembra possa far andare avanti questa XVIII legislatura è quella composta da M5S e PD. I due leader, Di Maio e Zingaretti, hanno cominciato a parlare di temi, mostrando una certa convergenza sulla tutela dell’ambiente e l’investimento in ...

Governo - l’ultimo giorno per la trattativa Pd-M5s : le mediazioni per formare il Conte 2 e convincere Mattarella : Sta per scadere il tempo. Fra 24 ore il presidente della Repubblica inizierà il secondo giro di consultazioni e i partiti, Movimento 5 stelle e Partito democratico prima di tutti, dovranno dire se hanno un’alternativa alle urne a novembre. Sono ore decisive per capire se l’accordo che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impossibile anche pensare, potrà vedere la luce. Una strada c’è: è in salita come il primo giorno, ma ...

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori dal Governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Governo PD-M5S - ZINGARETTI "NO CONTE PREMIER"/ "Domani vertice sul programma" : Trattativa M5s-Pd per nuovo GOVERNO post-crisi, ZINGARETTI 'ho detto a Di Maio no a Premier CONTE. Domani tavolo insieme per il programma'

Sarà Conte bis ma dal Governo fuori Di Maio e renziani : Il Conte bis si avvicina ma sola a determinate condizioni. Nicola Zingaretti chiede che Luigi Di Maio rimanga fuori dal

Governo - Zingaretti accerchiato nel Pd : pressing dei renziani per il sì a Conte : È un passaggio difficile quello che Nicola Zingaretti deve affrontare nelle prossime 48 ore. Il colloquio telefonico con Luigi Di Maio non è servito a far capire all'interlocutore...