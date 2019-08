DrefGold | trapper a processo per droga Marijuana e hashish in casa | lui nega spaccio

Droga in casa - il trapper DrefGold a processo : Figlioccio d'arte di Sfera Ebbasta, è stato arrestato ma il giudice non ha confermato la custodia cautelare. Dovrà comparire...

DrefGold - marijuana e hashish in casa : a processo il trapper “figlioccio” di Sfera Ebbasta : Centodieci grammi di marijuana, hashish e 12mila euro in contanti: questo quanto trovato in casa del rapper Drefgold, nome d’arte di Elia Spericolizzi, che è stato arrestato due giorni fa. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice delle direttissime, riporta l’edizione milanese Repubblica, ha deciso di non applicare la custodia cautelare, disponendo l’obbligo di firma, in attesa del processo fissato per il prossimo 12 settembre. A ...