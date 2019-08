Bang & Olufsen sta pensando di vendere

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) (Foto: Alessio Jacona) Non se la passa bene l’azienda, nata in Danimarca nel 1925 e affermatasi nel tempo come uno dei marchi d’eccellenza nel settore dei dispositivi video e audio, dalle cuffie auricolari agli speaker per tv e impianti stereo. Come riportato da Reuters, il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda, Ole Andersen, ha fatto sapere di essere pronto a prendere in considerazione anche l’opzione della vendita del gruppo nel caso arrivasse una proposta interessante. “Cercare un potenziale acquirente è diventato più rilevante perdopo una serie di scarsi risultati negli ultimi anni. Ci troviamo in una situazione in cui abbiamo bisogno di un piano di emergenza e, naturalmente, l’abbiamo”, fa sapere il manager. La decisione sarebbe ovviamente da concordare con il consiglio e con l’azionariato, ma potrebbe arrivare come ...

