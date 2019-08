MotoGp | la rivelazione di Rins | “la stavo combinando grossa | pensavo che la gara fosse

MotoGp - la rivelazione di Danilo Petrucci : “ho capito dove migliorare la Ducati grazie a… Marquez” : Il pilota della Ducati ha commentato le qualifiche del Gp d’Austria, chiuse al dodicesimo posto con caduta annessa Qualifiche sfortunate per Danilo Petrucci in Austria, il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto la Q2, finendo addirittura nella ghiaia negli ultimi minuti della sessione. Un inconveniente di non poco conto, che obbligherà gli uomini in rosso ad un lavoro supplementare in vista di domani. AFP/LaPresse Il ...

MotoGp - Jorge Lorenzo pronto a tornare in Ducati? La clamorosa rivelazione - lo spagnolo verso la Pramac : Jorge Lorenzo potrebbe clamorosamente tornare in Ducati. L’indiscrezione è stata lanciata nella giornata odierna da Sky alla vigilia del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul tracciato di Spielberg. Il centauro spagnolo è al momento fermo a causa di un infortunio al quale è seguita un’operazione alle vertebre, il maiorchino sta recuperando fisicamente e dovrebbe tornare in gara in occasione del GP ...

MotoGp - la sorprendente rivelazione di Crutchlow : “non ho potuto provare il telaio di Marquez per colpa di… Lorenzo” : Il pilota britannico ha rivelato di non aver potuto provare il telaio di Marquez per colpa di Jorge Lorenzo Buon terzo posto per Cal Crutchlow al Gp del Sachsenring, un podio sudato e meritato per il pilota britannico, piazzatosi alle spalle di Marquez e Viñales. Alessandro La Rocca /LaPresse Un risultato sorprendente, soprattutto considerando il fatto di essere stato il miglior pilota Honda dopo lo spagnolo, le cui prestazioni sono ...

MotoGp – Dovizioso rimane fiducioso dopo le Fp2 al Sachsenring - la rivelazione di Andrea : “ecco perchè non ho forzato” : Il Ducati Team conclude le prove libere del venerdì al Sachsenring con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso rispettivamente in ottava e nona posizione, le sensazioni del forlivese Giornata di prove libere oggi al Sachsenring: al termine delle prime due sessioni Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno siglato rispettivamente l’ottavo ed il nono tempo. Entrambi hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica con un’attenzione ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Jorge e quella chiamata a… Vincenzo Nibali : la rivelazione dello Squalo : Jorge Lorenzo freme dalla voglia di tornare in pista: la telefonata a Vincenzo Nibali per ‘accorciare i tempi’ Niente Gp di Germania per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda sarà sostituito da Stefan Bradl a causa delle condizioni riportate nella caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Frattura a due vertebre per Lorenzo, che nelle foto su social si mostra con un particolare sostegno al busto. Il maiorchino però non ha ...