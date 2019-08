Evoluzione ed involuzione | le due facce della canoa italiana dopo i Mondiali

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Idivelocità si sono conclusi senza medaglie per l’Italia nelle specialità olimpiche. Una triste consuetudine che si ripete ormai da un decennio: l’ultimo alloro risale infatti al 2009, quando Josefa Idem conquistò il bronzo nell’amato K1 500 metri. Il ritorno di Oreste Perri, ct dell’epoca d’oro di questo sport a cavallo tra gli anni ’90 e ’00, non ha prodotto miracoli e, oggettivamente, appariva utopistico credere ad una brusca inversione di rotta in poco meno di un anno. Qualche tangibile passo avanti si è intravisto nel settore del kayak, mentre la canadese deve fare i conti con una decisa. Donne, purtroppo, non pervenute. Una rassegna iridata a due, dunque, per i colori azzurri.edsono andate a braccetto, spalancando nel complesso anche un paio di intriganti spiragli in vista delle ...

theVerbavolant : ci fosse stato #darwin adesso , dopo aver visto #dimaio e #salvini si sarebbe ricreduto sulla teoria dell'evoluzio… - Veritat5 : @intuslegens Lo dice l'evoluzione, o meglio l'involuzione... Per questo madre natura ogni tanto azzera tutto. - supernoci : @EnzoQuareEQ7 @MauroIcardi Evoluzione non sapevo significasse passare da uno forte ad uno meno forte. Pensavo più a… -