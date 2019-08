L’ultimo affondo di Conte a Salvini | “Chiusa stagione con Lega” E resta in campo per bis

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2019) Giuseppearchivia definitivamente la parentesi di governo con la Lega, ma si rende 'disponibile' a guidare un nuovo, eventuale esecutivo targato M5S-Pd. Arrivato a Biarritz per il G7, il presidente del Consiglio uscente dichiara che "lapolitica con la Lega" è chiusa "e non si può riaprire più per nessuna ragione". Un messaggio che molti interpretano rivolto al segretario del Pd Nicola Zingaretti che chiede al M5S chiarezza sui rapporti con il Carroccio. Quello cheinsoluto è separli per sé (come sospettano alcuni fonti parlamentari grilline di primo piano) o il per il Movimento. Fatto sta che sull'ipotesi di un bis non esce affatto dal. E' vero che al G7mette in chiaro che "uomini e persone sono secondari, qui si parla di temi e di programmi". Ma il ragionamento che emerge nei conciliaboli di queste ore è che il premier uscente, per formazione e ...

