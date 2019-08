Elicottero atterra in area affollata | tornado di lamiere |  ferito anche un bambino

Valtellina - Elicottero dell’Esercito atterra vicino alle case : panico tra gli abitanti e tre feriti : Alcune persone sono rimaste lievemente ferite a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, dal passaggio e dall’atterraggiodi un elicottero dell’Esercito, che trasportava un generatore di corrente. Al momento dell’atterraggio (effettuato con una manovra di emergenza) si è verificata la scoperchiatura di tetti di strutture circostanti e alcune lamiere hanno colpito alla testa un uomo di 65 anni, ferendo anche un bambino ...

Migranti : Procuratore Agrigento atterrato in Elicottero a Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è atterrato pochi istanti fa a Lampedusa a bordo di un elicottero della Guardia costiera. Il magistrato è accompagnato da due medici specializzati. Tra poco Patronaggio, che coordina l'inchiesta per sequestro di persona e v

Atterraggio d'emergenza per Elicottero Illeso pilota : L'Aquila - Un elicottero di piccole dimensioni ha effettuato nei giorni scorsi, probabilmente per un avaria al motore, un Atterraggio di emergenza in una zona di montagna in località Pozza di Preturo, frazione del comune dell'Aquila: il pilota rimasto fortunatamente Illeso ha lasciato il velivolo sul luogo dell'incidente raggiungendo a piedi il posto dove ha chiesto aiuto. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco ...