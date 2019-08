VIDEO – Lozano cartone animato per una pubblicità

Calciomercato Napoli - primo giorno azzurro per Lozano : iniziate le visite mediche [VIDEO] : Dopo Zappacosta è il turno di Hirving Lozano a Villa Stuart. Il calciatore messicano è arrivato per sostenere le visite mediche di rito. Nel pomeriggio ci sarà la firma sul contratto quinquennale con il Napoli a 4 milioni di euro a stagione. Attesa, come sempre, per l’annuncio ufficiale, con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su ...