Usa | sindaco Casalpusterlengo | ‘famiglia chef Zamperoni distrutta da dolore’

RagUsa - il sindaco Cassì su disservizi idrici zona Selvaggio : Il sindaco Cassì replica alle dichiarazioni del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle su disservizi idrici nella zona del Selvaggio

Sindaco di LampedUsa : "Per quelli della Viking non c'è posto. Continuiamo ad accogliere naufraghi tra difficoltà e minacce" : "Nell'hotspot abbiamo 200 migranti, dovrebbero starcene 96, ma se qualcuno deve essere salvato può attraccare. Se c'è un problema di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo. Ma se qualcuno a Roma ritiene che dobbiamo affrontare soli il problema migranti sbaglia" dice...

LampedUsa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

LampedUsa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

Usa : sindaco Casalpusterlengo - ‘apprensione per chef Zamperoni - speriamo in buone notizie’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Ci uniamo all’apprensione della famiglia, nella speranza che il caso venga risolto rapidamente, e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda”. Lo afferma Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, contattato dall’Adnkronos, sulla scomparsa a New York di Andrea Zamperoni, ...

Migranti : sindaco LampedUsa - ‘paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E’ incredibile”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Municipio nel comune. Sulla lettera si legge”Prima i nostri”. E poi “Lei faccia il suo lavoro, ...

Migranti : lettera di minacce a sindaco LampedUsa ‘Prima i nostri’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Nuova lettera di minacce al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Il mittente è targato “Prima i nostri”, mentre all’interno si legge, tra le altre cose: “Lei faccia il suo lavoro, Ong è una questione di ordine”. “Mi fa schifo solo a guardarla – dice Martello all’Adnkronos mentre guarda la busta – Non l’ho manco letta tutta. E’ ...

Sindaco chiude fontana contro sprechi - avversari accUsano "ci bevevano i migranti" : Fabrizio Tenerelli Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha smurato una fontanella all'ingresso dei giardini pubblici, per evitare sprechi, ma i suoi avversari lo hanno subito accusato di averla tolta, perché ci bevevano e si lavavano i migranti Una banalissima fontanella situata all’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio, di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ha scatenato un caso politico nazionale. Motivo: il Sindaco ...