Traffico Roma del 23-08-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 16 : 30 : poco il Traffico registrato in città, non mancano, tuttavia, segnalazioni di incidenti. proprio a causa di un incidente avvenuto al flaminio, in piazzale Manila, la linea tram 2 viene sostituita da bus sull’ intero percorso. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE è INTERROTTTA TRA TERMINI E BATTISTINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO è SOsTITUITO DA BUS NAVETTA, mentre IL 26 AGOSTO LA ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 15 : 30 : AVVENUTO UN INCIDENTE SULLA LINEA DEL TRAM 2. TRAM NON IN SERVIZIO MA SOSTITUITI DAGLI AUTOBUS. I BUS PERCORRONO TUTTA LA TRATTA: FLAMINIO-PIAZZA MANCINI SULL’AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. MODERARE LA VELOCITÀ. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE DI OSTIA. LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREVEDE DEVIAZIONI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 14 : 30 : ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER IL Traffico AL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI, ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. INCIDENTE ANCHE SU VIA LAURENTINA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 13 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE AL FLAMINIO; DOVE C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER IL Traffico A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. ATAC HA DISPOSTO CORSE CON AUTOBUS SOTITUTIVI SULLE ALTRE STRADE CITTADINE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO. NESSUNA SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 12 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA AL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS. ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GRIMALDI, POSSIBILI RALLENTAMENTI. AL CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE UMBERTO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RESTANO ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 11 : 30 : POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, AL FLAMINIO DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO I VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GRIMALDI, POSSIBILI RALLENTAMENTI. AL CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE UMBERTO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ABBIAMO POI RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10 : 30 : NESSUNA NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, Traffico REGOLARE SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. AL DELLA VITTORIA RIAPERTA VIA OSLAVIA RIMASTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER URGENTI LAVORI DI POTATURA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10 : 00 : SI MANTIENE REGOLARE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCHE LE SEGNALAZIONI. AL DELLA VITTORIA VIA OSLAVIA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA A PARTIRE DA VIA VODICE IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA TERMINI E ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09 : 00 : NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, ...

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 08 : 00 : NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA REGISTRARE INVECE UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE IN PRATI IN VIA GERMANICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SILLA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA ...

Traffico Roma del 22-08-2019 ore 20 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MAR ROSSO ALL’INCROCIO CON VIA MAR GIALLO. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...