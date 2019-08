CorSport | Lunedì il primo allenamento di Lozano con il Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il viaggio diin Olanda per chiudere le ultime faccende burocratiche è stato rimandato. Di conseguenza, scrive il Corriere dello Sport, è stato spostato anche il blitz del messicano a Castel Volturno per conoscere allenatore e squadra. Avverrà questa mattina, per condividere con i nuovi compagni l’attesa per la partita di Firenze.ildiin azzurro. L'articoloildicon ilsembra essere ilsu ilsta.

