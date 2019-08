Commisso | “Domani forse sarò in curva”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Rocco, contiuna ad essere presente al fianco della sua Fiorentina, oggi il presidente viola ha presentato gli sponsor insieme a Ribery e prima di cominciare la conferenza ha rilasicato alcune dichiarazioni sulla partita di domani sera riportate da FirenzeViola.it: “Sono contentissimo di essere di nuovo qua ma anche molto stanco. Sono 24 ore che non dormo. Ho regalato Ribery a Firenze e allo stesso tempo loro sono un regalo per me. E’ una leggenda e sarà importantissimo per la giovane squadre che abbiamo. Domani penso di essere in Fiesole a vedere la partita. Joe Barone sta facendo un grandissimo lavoro, la festa è riuscita benissimo. Io l’ho detto dal primo giorno, datemi tempo”. L'articolo: “Domaniin curva” ilNapolista.

