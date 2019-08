Ancona | lascia il cane in auto sotto il sole

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Marco Della Corte Il padrone, umbro, avevato l'animale inper visitare da solo le Grotte di Frasassi, ilè rimasto chiuso nell'abitacolo dell'vettura, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sono state compromesse Dalla vicina Umbria era giunto a Genga () per visitare, con ogni probabilità, le Grotte di Frasassi. L'uomo avevato da solo unmeticcio di media taglia all'interno dell'abitacolo della suavettura parcheggiata nelle vicinanze. È dovuto intervenire il personale della Stazione CC Forestale di Genga – Frasassi, per salvare l'animale e rintracciare il padrone. Non è scattata la denuncia nei confronti del proprietario dell'animale, in quanto la povera bestia non risultava aver subito uno stress tale da far scattare il reato previsto dal codice penale, anche perché l'risultava essere parcheggiata in una zona ...