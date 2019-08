Open Arms | perché l’indagine per omissione d’atti d’ufficio potrebbe colpire Salvini

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip (2) : (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fascicolo fotografi

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha chiesto oggi al gip la convalida del sequestro preventivo della nave Open Arms che da ieri è a Porto Empedocle. Sarà adesso il gip del Tribunale agrigentino a decidere entro dieci giorni se convalidare o meno il provvedimento di sequestro emesso dal Procuratore Patronaggio martedì pomeriggio, dopo un viaggio lampo a Lampedusa, dove è salito a bordo della ...

Migranti e Open Arms - lite Salvini-Trenta : «Inciuci» «Falso» : L’attacco del Viminale e la dura replica della Difesa sui compiti affidati a chi svolge pattugliamenti in mare

Open Arms E MIGRANTI/ Il blitz dei pm che anticipa il "nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Open Arms - Viminale : "Spagna si faccia carico dei migranti" : Open Arms, Viminale: "Spagna si faccia carico dei migranti" La nave dopo il sequestro e lo sbarco a Lampedusa delle 83 persone rimaste a bordo è a Porto Empedocle. L'Unione europea di dice pronta al via delle operazioni di ricollocamento. Madrid è pronta a portare in Spagna una quota di migranti Parole ...

Dopo la Open Arms - scoppia il caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Migranti : Open Arms arrivata a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena arrivata a Porto Empedocle (Agrigento) dove verrà ormeggiata dopo il sequestro preventivo decretato ieri dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'articolo Migranti: Open Arms arrivata a Porto Empedocle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : decreto sequestro Open Arms - per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fa

Migranti - Open Arms attracca : Ocean Viking festeggia con una rotta a forma di cuore : Da undici giorni la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere che ha salvato 356 Migranti in mare, fa avanti e indietro nelle acque internazionali tra Linosa e Malta in attesa di un porto in cui attraccare. Ma martedì sera il percorso è cambiato: quando a bordo è arrivata la notizia che la Open Arms, in mare dal 1° agosto in attesa di un place of safety, era attraccata a Lampedusa, la nave battente bandiera norvegese ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'permanere nave alla fonda aggrava reato' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Il permanere della nave Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa, protrae gli effetti del reato e può anzi cagionarne un aggravamento, atteso che un centinaio circa di naufraghi si trova ancora a bordo della nave e il permanere dello stat

Migranti : decreto sequestro Open Arms - ‘permanere nave alla fonda aggrava reato’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – “Il permanere della nave Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa, protrae gli effetti del reato e può anzi cagionarne un aggravamento, atteso che un centinaio circa di naufraghi si trova ancora a bordo della nave e il permanere dello status quo può solo aggravare gli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica e fisica delle persone a bordo, comportando rischi ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'da autorità comportamenti omissivi' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - Le autorità preposte che avrebbero dovuto valutare e intervenire "attivandosi nell'emissione di provvedimenti improcrastinabili e doverosi, in materia di sanità" sulla nave Open Arms avrebbero avuto un "comportamento omissivo". E' quanto scrive il Procuratore capo di A