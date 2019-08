MotoGp | la Ducati vuole il bis a Silverstone | dieci cose da sapere sul Gran Premio

MotoGp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “Silverstone non premia la Ducati - ma possiamo essere veloci” : Il pilota Ducati ha parlato in vista del Gran Premio di Silverstone, esprimendo le proprie sensazioni sulla gara inglese La vittoria ottenuta in Austria è ormai alle spalle, Andrea Dovizioso si concentra sul prossimo appuntamento di Silverstone, dove la Ducati sarà chiamata ad un’altra prova di forza. AFP/LaPresse Serve vincere per poter ridurre il gap da Marc Marquez, autentico dominatore di questa prima metà di stagione. Con il ...

MotoGp : Aprilia chiude al comando i test al KymiRing - Pirro è 3° con la Ducati : Dopo due giornate molto importanti di prove si sono conclusi i test della MotoGP sul tracciato KymiRing, prossimo ad ospitare il nuovo Gran Premio della Finlandia a partire dal 2020. Ieri i collaudatori dei team ufficiali della classe regina hanno potuto spingere con maggiore sicurezza grazie all’asfalto asciutto, anche se la giornata si è conclusa anzitempo proprio per l’arrivo della pioggia. Sull’asciutto il miglior tempo ...

MotoGp - Max Biaggi ‘rilancia’ Jorge Lorenzo : “il passaggio in Ducati? Gli avrebbe fatto bene - ma…” : L’ex pilota italiano si è soffermato sulle voci relative al contatto tra Lorenzo e la Ducati, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Jorge Lorenzo è pronto a tornare in pista nel prossimo fine settimana di Silverstone, risalendo in sella alla Honda dopo un lungo stop dovuto all’incidente occorsogli ad Assen. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo comparirà in conferenza stampa per esprimere le proprie sensazioni ...

MotoGp - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGp – Un futuro a quattro ruote per Dovizioso? Il ducatista non ha dubbi : “dico che…” : futuro a quattro ruote per Dovizioso? La risposta del forlivese della Ducati non lascia dubbi I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo le fatiche dell’Austria e prima di Silverstone. In vista della gara inglese, se c’è chi si allena in bicicletta per recuperare al 100% la condizione fisica e chi invece si concede un po’ di relax con i propri cari, c’è anche chi continua a vivere emozioni in ...

MotoGp – Ducati ufficializza il rinnovo di Jack Miller : il pilota australiano firma un annuale : Dopo diversi giorni d’attesa è arrivata la conferma ufficiale: Ducati Pramac e Jack Miller saranno ancora insieme nella stagione 2020 Alcuni rumor di mercato lo davano già escluso, pronto a lasciare il posto al ritorno di Jorge Lorenzo, ma la Ducati ha deciso di tenersi ben stretta Jack Miller per un’altra stagione. Il pilota australiano ha infatti firmato un rinnovo annuale, con scadenza alla fine della stagione 2020, che gli ...

MotoGp : ufficiale il rinnovo di Jack Miller con la Ducati Pramac per un altro anno : Ormai è ufficiale: Jack Miller sarà un pilota della Ducati Pramac in MotoGP nella stagione 2020. Dopo diversi giorni di passione in cui ha visto il proprio posto vacillare in seguito alle voci di un possibile approdo di Jorge Lorenzo in Ducati, l’australiano ha trovato l’accordo con il team senese per un’altra stagione insieme nella classe regina. Il vice campione del mondo di Moto3 nel 2014 guiderà una GP20 nel prossimo ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

MotoGp – Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso - il direttore generali Ducati ammette : “le cose potrebbero essere più belle - ma…” : Gigi Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso: l’ammissione del direttore generale di Ducati Corse La gara di domenica al Red Bull Ring è stata puro spettacolo: il duello tra Marquez e Dovizioso ha regalato emozioni incredibili al pubblico del Gp d’Austria e tutto il pubblico ha applaudito immensamente il forlivese della Ducati per la sua splendida vittoria all’ultima curva. AFP/LaPresse Pioggia di complimenti ...

MotoGp - Luigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 - ora vediamo di chiudere l’anno al meglio” : Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla ...

MotoGp – Dovi vs Marquez - alla fine la spunta Andrea : le reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva al Red Bull Ring [VIDEO] : Dall’Igna euforico, Santi Hernandez deluso: le differenti reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva del Gp d’Austria Dovizioso ha regalato oggi alla Ducati una specialissima vittoria, beffando nuovamente, come due anni fa, Marc Marquez all’ultima curva del Red Bull Ring. Il forlivese ha riportato il team di Borgo Panigale sul gradino più alto del podio al Gp d’Austria, beffando il suo rivale della ...

VIDEO MotoGp - Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020 : Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo in Ducati durante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team Pramac; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermando Miller e ponendo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Quartararo precede le Ducati - Marquez quinto su Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Marquez è insidiato da Dovizioso che non molla. Quartararo è vicino con Rossi all’inseguimento -20 Marquez passa Dovi in curva 1! Il romagnolo risponde ma il campione del mondo è primo -21 Cade Miller in curva 9!! Out l’australiano -21 Marquez è davvero in scia a Dovizioso, quindi Quartararo non vuole perdere il treno. Miller vede Rossi ormai attaccato -22 Primi 10: Dovizioso, ...

MotoGp : Jorge Lorenzo rimarrà in Honda. Il maiorchino non tornerà in Ducati : Tanto rumore per nulla? Sembrerebbe di sì. Le voci su un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, pilota di riferimento della MotoGP, in sella alla Ducati sono state seccamente smentite dai fatti. E’ questo quanto è stato riportato stamane da Sky Sport, relativamente al futuro del maiorchino nella classe regina. Jorge, infatti, al centro dell’attenzione per questioni di “mercato” era stato accostato al Team Pramac ...