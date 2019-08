Lucano : appello di Cuffaro - 'Fate vedere il padre a ex sindaco Riace - io soffro ancora' (3) : (AdnKronos) - "Faccio un appello per Lucano - dice oggi Cuffaro, che fa l'agricoltore e il volontario in Africa - Mi auguro che i giudici cambino idea su Lucano. Non c'è niente di peggio di un rimorso e una sofferenza che dureranno per sempre. Non vorrei che se dovesse essere assolto da tutto poi si

Lucano : appello di Cuffaro - ‘Fate vedere il padre a ex sindaco Riace - io soffro ancora’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“E’ semplicemente crudele non permettere a Mimmo Lucano di non potere vedere il padre, e potere essere testimone dei suoi ultimi giorni. Mi appello alla giustizia affinché permettano all’ex sindaco di Riace di potere tornare a casa. Io so quello che si prova. E porto ancora dentro il dolore e l’atroce sofferenza per questo. Ho appreso della morte di mio padre ...

Mimmo Lucano - appello a Mattarella perché possa vedere il padre malato : Questi potrebbero essere gli ultimi giorni della vita di Roberto Lucano. Il 93enne, affetto da una grave forma di leucemia e colpito da infarto, vive queste sue ultime ore di sofferenza nella sua abitazione di Riace, senza poter ricevere nemmeno una breve visita dal figlio Mimmo. Dal 4 ottobre 2018, infatti, dopo la richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Locri, l’ex sindaco di Riace è sottoposto a misure cautelari restrittive ...

Il padre di Mimmo Lucano sta morendo ma lui non può tornare a Riace : appello a Mattarella : L’ex sindaco è sottoposto a divieto di dimora e non può tornare nel comune calabrese dove si trova il padre, malato e in fin...

"Il padre di Mimmo Lucano sta morendo e lui non può tornare a Riace" - l'appello a Mattarella : “Il papà di Mimmo sta consumando gli ultimi giorni della sua vita. Dopo il calvario di quest’ultimo anno, pensiamo che abbiano diritto, tutti e due, di salutarsi con serenità dentro le mura della loro casa”. Il Mimmo di cui parla il post del Comitato 11 giugno è Domenico Lucano, ex sindaco di Riace. Nei confronti dell’uomo diventato in tutto il mondo simbolo dell’accoglienza, da mesi ...