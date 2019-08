Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dialogo sì, ma bisogna fare presto. È di 30 giorni l’ultimatum (l’ennesimo?) chedanno a Borisper trovare un’intesa che scongiuri la no deal. I tempi, ormai, stringono e l’uscita dall’Unione europea scatterebbe il 31 ottobre. Senza un accordo.Il neo premier inglese ieri, 21 agosto, ha fatto visita alla cancelliera tedesca e ha promesso - in modo, peraltro, piuttosto vago - una possibile soluzione “entro 30 giorni” sul backstop, la controversa norma che volta a regolare la questione tra l’Irlanda e Irlanda del Nord. Il colloquio con la cancelliera ha “incoraggiato”che, davanti a, ha ribadito di “voler” trovare un accordo con “energia, creatività e impegno. Il successore di Theresa May ha sottolineato che soluzioni tecniche per evitare il ...

paoloigna1 : tutto è possibile Johnson dopo la Merkel vede Macron. Sulla Brexit buone intenzioni ma (ancora) nessuna soluzione - Tg3web : Dopo il colloquio con Angela Merkel, il neo premier britannico Boris Johnson è atteso oggi a Parigi per incontrare… - finanza24 : Brexit: Johnson incontra oggi Macron dopo apertura Merkel -