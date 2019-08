Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis | lei risponde così

Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio : Giulia De Lellis svela come va la sua relazione con Andrea Iannone e poi esprime un ‘dolce’ desiderio Così innamorata, forse, Giulia De Lellis non l’avevamo mai vista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata, da qualche mese, con il pilota di Moto GP Andrea Iannone e le cose vanno più che bene. […] L'articolo Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis parla di Iannone e spiazza tutti con una FOTO : Giulia De Lellis fa una dichiarazione d’amore a Andrea Iannone Lontani ma vicini. Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembrerebbero essere la coppia dell’estate. Il pilota e l’influencer sono ormai affiatatissimi e in queste ore stanno festeggiando il compleanno di Andrea, anche se a distanza. Giulia De Lellis infatti è impegnata nei preparativi della festa per il compleanno della nipote Matilde. Nonostante la distanza ...

Giulia De Lellis - la sorella lancia una frecciatina a Damante : 'Iannone? Il mio preferito' : La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele. I due al momento sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate: da quando sono usciti allo scoperto sono inseparabili ed in poco tempo, tra dediche romantiche e messaggi al miele hanno fatto ricredere anche i più scettici. Sono molti i vip che da quando è esploso il gossip, hanno espresso un giudizio sulla neo coppia. Tra questi è arrivata anche l'opinione della sorella ...

Giulia De Lellis racconta tutta la verità su Iannone - ma lancia una "frecciatina" anche a Damante - : Roberta Damiata In moltissimi video postati sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis risponde alle tante domande dei fan... Soprattutto sulla sua storia con Andrea Iannone E’ una delle storie d’amore che sta più appassionando in questa calda estate. Giulia De Lellis e Andrea Iannon, ex compagno di Belen sono diventati una coppia. Questa cosa ha lasciato tutti un po' sorpresi, anche se sembra che l’amore tra i due vada a gonfie ...

Andrea Damante paparazzato con una mora misteriosa e Giulia pensa solo a Iannone : È tempo di un nuovo amore estivo anche per Andrea Damante? L'ex tronista di Uomini e donne è reduce dal periodo non proprio facile della fine della relazione con Giulia De Lellis, con la quale aveva provato a recuperare il rapporto dopo il periodo di crisi. I due, però, non sono riusciti a riprendere in mano il loro rapporto e così alla fine si sono detti addio. Giulia ha voltato pagina con Andrea Iannone mentre Damante in queste ore è stato ...

La De Lellis parla di Iannone : 'Ci siamo conosciuti ad una cena - mi stava antipatico' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone formano coppia fissa da un paio di settimane. I due sono stati 'beccati' diverse volte insieme dai paparazzi, prima di uscire definitivamente alla luce del sole. La relazione con il bel pilota non è ormai più un mistero e i due si mostrano spesso insieme sui loro profili social. La bella influencer nelle recenti ore ha risposto ad alcune domande poste dai suoi seguaci ed ha un po' parlato della sua nuova love ...

Cecilia Rodriguez umilia Andrea Iannone e Giulia De Lellis : "Alti un metro e una banana" : Cecilia Rodriguez commenta sulle pagine del settimanale Chi il rapporto tra Andrea Iannone (ex di sua sorella Belen) e Giulia De Lellis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. “Nelle interviste tutti dicono 'Che belli' o 'Auguri e figli maschi' – ha spiegato -. Questo perché nessuno mai

Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… : Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari... L'articolo Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez sulla coppia De Lellis-Iannone : 'Stessa altezza - un metro e una banana' : Che Cecilia Rodriguez non approvasse particolarmente l'idillio che è nato di recente tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, lo si era percepito dalla freddezza che ha mostrato davanti alle telecamere quando ad un evento le è stato chiesto di commentare la neo coppia. Il settimanale Chi ha punzecchiato l'argentina su questo argomento, ottenendo da lei una risposta che non è altro che una frecciatina velenosa ai suoi due ex amici: secondo la ...

Cecilia Rodriguez : "Giulia De Lellis - Andrea Iannone? Alti 'un metro e una banana' - sono perfetti insieme" : Cecilia Rodriguez, a ruota libera, in un'intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha espresso la propria felicità per la ritrovata armonia di coppia di Belen e del marito Stefano De Martino. La modella argentina, senza mezzi termini, ha commentato lìunione Giulia De Lellis (ex di Andrea Damante ed Irama) e Andrea Iannone (ex della sorella e migliore amico del fratello Jeremias), andandoci giù, in maniera ...

Parpiglia contro Giulia De Lellis e Iannone : 'Si godano la fortuna di non dover lavorare' : La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai alla luce del sole. I due si sono concessi una vacanza in Sardegna insieme alla famiglia di lei. Nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia ha pubblicato un post con tanto di foto che immortala i due neo-fidanzati e annuncia l'uscita di un articolo su 'Chi' dedicato proprio a quella che sembra essere la coppia dell'estate. I due, secondo quanto riporta il giornalista, sarebbero stati fotografati ...

Una Giulia in acqua! Andrea Iannone e la De Lellis giocano in piscina : L'ex pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, è in vacanza con Andrea Iannone, in Sardegna. Su tutti i principali siti e giornali di gossip è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis fare coppia fissa con Andrea Iannone.-- E i due protagonisti, di quello che si preannuncia essere il flirt dell'estate 2019, sembrerebbero non voler più nascondere il loro amore. Il pilota di MotoGP, Andrea Iannone, ha infatti ...