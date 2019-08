Zingaretti - Cosa c’è dietro i 5 paletti piantati dal segretario del Pd : «Abbiamo espresso al Capo dello Stato la nostra disponibilità, ma per noi non sarà facile perché una grande distanza politica ci separa in particolare dal M5S...».

Cara ‘Bestia’ - ora ti sei inceppata : c’è qualCosa che non puoi manipolare : di Giovanni Papa Cara “Bestia”, dopo 30 anni che vivo professionalmente il mondo It non avrei mai creduto di scrivere direttamente a un programma che, per quanto performante in talune situazioni, resta pur sempre un programma. Avere la capacità di combinare un sostanziale casino – modificando in modo repentino il corso di un governo che, a dispetto di una scriteriata legge elettorale, altro non avrebbe dovuto fare se non seguire la linea ...

Mette il bambino nel passeggino e vede Cosa c’è dentro - sconvolta grida e chiede aiuto : Una mamma doveva Mettere il suo bambino nel passeggino ma, per fortuna, ha guardato bene prima di compiere questo gesto normalissimo e abitudinario. Prima di Metterlo e legarlo come faceva ogni giorno, si è accorta che c’era un serpente di una specie pericolosissima: un colubro lacertino . La mamma, terrorizzata, ha immediatamente allontanato il bambino dal passeggino e poi ha contattato le autorità che sono accorse armate di ...

Prove di accordo M5S-Pd - Cosa c’è sul tavolo del negoziato : Da una parte il M5s non apre e non chiude a nessuno. Dall’altra parte il Pd non è disposto ad appoggiare la qualunque checcé ne dica Matteo Renzi

Cosa c’è stasera in TV : Qualche film, tra cui un western del 1973 la cui colonna sonora venne composta da Bob Dylan, due serie tv e Le Iene con la replica dell'inchiesta sull'omicidio Vannini

Cosa c’è stasera in TV : "L'inganno" di Sofia Coppola, "Munich" di Steven Spielberg e un documentario sui cani, tra le altre cose

Cosa c’è di più liberatorio di distruggere un iPhone? : L’iPhone – o meglio, la famiglia che comprende il modello originario e le sue successive evoluzioni – è uno dei prodotti tech più apprezzati e venduti della storia. Ogni nuova versione dello smartphone racconta un po’ di più anche sull’azienda che lo produce e, malgrado siano trascorsi dodici anni dal debutto del primo iPhone, le aspettative sono sempre molte alte a ogni nuovo lancio – complice anche il fattore design, sempre ...

Cosa c’è stasera in tv : L'archetipo dei film italiani sulle vacanze al mare, un film di Woody Allen senza Woody Allen e don Matteo: insomma, qualCosa c'è

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualCosa che non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Uomo quando torna a casa porta con se sempre una valigia grossa e pesante - Cosa c’è dentro è sconvolgente : Un Uomo di 52 anni, Curtis T. Lowe che viveva a Portland ogni sera che tornava a casa portava con se una grossa e pesante valigia rosa. Tutti quelli che lo incrociavano nel portone si chiedevano cosa trasportasse ogni sera con tanta fatica ma nessuno osava chiederglielo. Un giorno, però, qualcuno ha pensato di denunciare quella strana situazione alla polizia e così le forze dell’ordine sono arrivate nel portone e hanno aspettato l’Uomo che ...

Nadia Toffa - Enrico Lucci rompe il silenzio : “C’era una Cosa che la faceva stare male” : Martedì 13 agosto è morta Nadia Toffa. La notizia è arrivata da un post commosso pubblicato dalle Iene su Facebook. “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta – hanno scritto le Iene sul social, pubblicando anche una foto della Toffa – col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai ...

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : ecco che Cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è stasera in TV : Diversi vecchi film, soprattutto: La guerra dei Roses, Lo squalo di Steven Spielberg e Django, quello originale del 1966 diretto da Sergio Corbucci

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : ecco che Cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.