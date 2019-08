Conor McGregor | «Un bel vestito è come un’armatura | dà sicurezza»

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Una settimana prima di vincere 80mila dollari al suo esordio in UFC,era in fila davanti alla sede del centro di assistenza sociale di Dublino. Ora i suoi affari vanno a gonfie vele e tra le tante attività si è aggiunta la linea di abbigliamento maschile August. All'inizio c'era uno sport da combattimento., il mitologico campione di arti marziale miste, negli ultimi sei anni è diventato il nome più conosciuto e amato di questa disciplina. Una fama conquistata dopo avere affrontato e vinto i propri avversari nell'ottagono della UFC grazie a un gancio sinistro eguagliato solo da un talento per lo sproloquio e una fiducia in se stesso paragonabile a quella di Muhammad Ali. ': Notorious' Film Premiere - Red Carpet ArrivalsPhillip MasseyNella vita dioltre ai pugni e ...

