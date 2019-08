Open Arms | i migranti in condizioni estreme Avevano perso la valutazione del

La relazione del pm su Open Arms : "Naufraghi in condizioni emozionali estreeme" : Erano “in condizioni emozionali estreme” i naufraghi rimasti per 19 giorni a bordo di Open Arms . Lo sostiene il pm di Agrigento, Luigig Patronaggio, nella sua relazione . Il magistrato ha disposto ieri, 20 agosto, l’evacuazione immediata dell’imbarcazione dopo un sopralluogo di un’ora. “C’era una situazione di dissociazione psicotica”, spiega ancora. I migranti avevano il terrore di essere ...

Migranti : sequestro Open Arms - la nave raggiungerà il porto di Licata : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms , sequestrata ieri dal Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, raggiungerà presto il porto di Licata (Agrigento) dove già sono ormeggiate le navi Mare Jonio e Sea watch, sequestrate in passato. L’imbarcazione dopo il sequestro preventivo firmato dl magistrato è stata affidata al comandante Marc Reig. La Procura indaga per Omissione e rifiuto di atti di ufficio, articolo ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. Nave sequestrata e trasferita al porto di Licata. Aperta indagine contro ignoti : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della Nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...