Il ricordo di Cristina Biagi e delle vittime di femminicidio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il 28 luglio del 2013 veniva ammazzata. Una storia classica nell’Italiainfinite donne ammazzate dai loro compagni.Classica per la denuncia che lei aveva presentato per le minacce ricevute e classica per la solita tenera ma imperdonabile scelta di provare a mantenere rapporti civili “nonostante tutto” per i figli o legami che si credono di salvare ancora e che, invece, diventano per altri opportunità di morte ed ennesime violenze da perpetrare.Insommafu uccisa d’estate con sei colpi di pistola nel ristorante a Marina di Massa dove stava lavorando. Lui sorvegliato dalla Procura, la sera prima addirittura insieme a lei a una festa di famiglia probabilmente per il benebambine.Io non conoscevoma, quel giorno caldissimo del luglio del 2013, andai al suo funerale nel Duomo di Massa. Immaginavo la chiesa piena, ...

