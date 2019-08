Gli USA non vaccineranno più i bambini migranti dal Messico I medici | “In molti

Anticipazioni Beautiful al 30 agosto : Bill perde la causa per l'affidamento del fiGlio : Dopo tre settimane d'interruzione dovute alla lunga pausa estiva, Beautiful riprenderà la sua normale programmazione a partire da lunedì 26 agosto. L'orario d'inizio della soap opera sarà sempre lo stesso, ovvero dalle ore 13:40, così come la messa in onda dal lunedì al venerdì (quantomeno fino all'inizio dei palinsesti autunnali). Le trame riprenderanno laddove erano state interrotte ai primi del mese, ovvero dal processo per l'affidamento ...

Esportazioni Made in Italy : aumento record del 46% nel 2019 per il pecorino sardo neGli USA : “Non c’è solo George Clooney ad apprezzare il pecorino negli Stati Uniti dove le Esportazioni Made in Italy del tipico formaggio volano con un aumento record del 46% nel 2019“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno. “Appare quindi giustificato – sottolinea la Coldiretti – l’interesse economico da parte del famoso attore, due volte premio Oscar, che ...

Benji risponde aGli hater : Mi accusano di sfruttare la bisessualità di Bella per farlo a 3 : Benji del duo musicale Benji e Fede si sfoga nel cuore della notte su Twitter, a seguito di alcune critiche ricevute dal web. Dopo essersi aggiudicati il doppio disco di platino per la hit estiva Dove e quando, il duo musicale Benji e Fede è finito al centro del gossip. Questa volta i due cantanti, molto amati dai teenager di oggi, fanno parlare di sé per uno sfogo di Benji avvenuto nel cuore della notte.\\ Benjamin Mascolo sentiva ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa Gli ultimi 83 migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Sigarette elettroniche associate a grave e misteriosa malattia polmonare : 100 casi neGli USA : Le Sigarette elettroniche potrebbero essere responsabili di una grave malattia polmonare che ha colpito un centinaio di giovani pazienti negli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), il principale organo che si occupa di sanità pubblica negli USA. Non ci sono ancora conferme e le indagini sono in corso.Continua a leggere

Open Arms - Gli 83 migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia dopo 19 giorni in mare : Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimi 83 migranti a bordo della Open Arms, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto di Lampedusa dopo la decisione della procura di Agrigento di...

Trump - la Danimarca non Gli vuole vendere la Groenlandia : il presidente Usa annulla la visita : La premier danese non è disposta a vendere la Groenlandia a Donald Trump. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare la sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre. Ad annunciarlo è lui stesso, come al solito tramite un tweet. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa Gli ultimi 83 migranti. Relazione pm : “A bordo condizioni emozionali estreme” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa Gli ultimi 83 migranti. Nave sequestrata e trasferita al porto di Licata. Aperta indagine contro ignoti : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della Nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

