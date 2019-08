Così il M5s ha contribuito alla regressione del Mezzogiorno

Io - senatore M5s - Così ho raccontato ai miei figli la crisi di governo : Finalmente, dopo un anno intensissimo, ero in procinto di dedicarmi ai miei due piccoli figli. Gli avevo promesso che sarei stato con loro per ben 15 giorni consecutivi. Erano davvero felici! Negli ultimi mesi, mi hanno visto pochissimo, ogni volta che parto per Roma sono seguito alla porta dalle loro faccine tristi. Purtroppo, per colpa di un noto energumeno, il mio primo giorno di vacanza, si è trasformato un trauma e, invece di stare con i ...

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : Così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

Ufficiale - Salvini ha aperto la crisiCosì è finita l'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

M5s - lo sfogo di Paragone : “Tria rema contro : è quella la questione politica - va cambiato. Timidi su investimenti : Così M5s ha perso consensi” : Mentre sul governo soffiano venti di crisi, il senatore M5s Gianluigi Paragone interviene con una diretta facebook sul tema della perdita di consenso da parte del movimento: “L’unico tema politico è quello legato alla crescita e secondo me la perdita dei consensi del M5s sta tutto lì – dice Paragone -. Il ministro dell’economia continua a remare contro: c’è un problema di crescita e si risolve solo con gli ...

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare Così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Il M5s si piega subito : il sicurezza-bis è legge. Salvini - trionfo totale : a caldo - esulta cosi : "Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle Forze dell’Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria". Così Matteo Salvini esulta. Il governo incassa la fiducia sul decreto Sicurezza Bis con 160 sì, 57

Una mozione d'agosto per salvare la faccia con i No Tav. Così M5s cerca di limitare il danno : Al Senato, probabilmente il 7 agosto, il Movimento 5 stelle dirà No alla Tav. Voterà contro l’opera anche Danilo Toninelli, dal cui ministero è partito la lettera con cui il governo si impegna invece a concludere i lavori.L’esito è già scritto: vincerà il Sì, la Tav si farà. Ma la mozione depositata venerdì dai pentastellati a Palazzo Madama è il modo per evitare ...

Il sostenitore a Salvini : “Lascia il M5s e torna con Berlusconi”. E il leader della Lega reagisce Così : “O si fa una manovra coraggiosa, e si è tutti compatti su questo, oppure si torna al voto”. A dirlo, al comizio di Golasecca (Varese), è il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre parla di riduzione delle tasse. A quel punto, dal pubblico, si alzano alcune voci che lo esortano a mollare il M5s: “torna con Berluconi, torna con Berlusconi” gli grida qualcuno. E il ministro dell’Interno risponde senza ...

"Così salvare vite diventa reato". La deputata M5S Sarli annuncia voto contro sul Dl Sicurezza Bis : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s Doriana Sarli ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra, alcuni alzandosi in piedi e applaudendola a lungo a fine intervento.Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, ma sono stati respinti, e ha ...

Salvini : "Bene - ma peccato per il tempo sprecato" |Airola (M5s) : "Questa battaglia non può finire Così" : Il vicepremier leghista guarda avanti: "Adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". Zingaretti: "Perso un anno". Forza Italia e Fratelli d'Italia all'attacco del ministro Toninelli

M5s - Di Maio spiega il Mandato Zero : “Così non disperdiamo l’esperienza dei consiglieri” : “A me interessa non disperdere l’esperienza maturata dal consigliere comunale” durante il suo Mandato, esperienza che il consigliere “può portare in altri consessi, ad esempio in Regione, in Parlamento o all’Europarlamento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio, in un video-tutorial sulla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle pubblicato su Facebook. “Oggi – spiega il titolare del Mise – ...

Matteo Renzi - appello disperato al M5s contro Matteo Salvini : "O Così - o perdete la faccia" : contro Matteo Salvini, ecco piovere anche la mozione di sfiducia presentata dalla "premiata ditta" Matteo Renzi-Maria Elena Boschi. "Che paura", ha commentato il ministro dell'Interno. E sulla mozione di sfiducia, torna proprio l'ex premier, oggi senatore del Pd. Lo stesso Renzi che solo oggi veniva

Così il patto Lega M5s ha cambiato la legge che proibiva ai partiti di ricevere donazioni straniere : A due giorni dalla pubblicazione da parte di BuzzFeed dell'audio con il presunto tentativo di Gianluca Savoini, un collaboratore del vicepremier Matteo Salvini, di ottenere dalla Russia fondi ilLegali per la campagna anti europeista della Lega, è emersa una interessante novità: negli scorsi mesi, la

Salvini : «Governo avanti Così con M5S? Vedremo» : «Vedremo». così ha risposto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano se - alla luce dei nuovi scontri di oggi - si può andare avanti...