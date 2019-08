Una banca olandese non lavorerà più con i club calcistici

In Canada Una banca ha chiuso e ha cancellato i debiti dei suoi clienti : Chase Bank ha lasciato il mercato canadese e ha eliminato debiti anche di diverse migliaia di dollari

Concorso 2.329 funzionari Giustizia : nessUna banca dati per l'eventuale preselettiva : Il Concorso per 2.329 funzionari amministrativi bandito dal Ministero della Giustizia appena qualche giorno fa rappresenta una grande opportunità lavorativa per giovani e meno giovani. Diversi i profili richiesti, per i quali è necessario aver conseguito la laurea come titolo di studio. Ad ogni modo per conoscere i requisiti necessari per partecipare a questa selezione, che differisce in base al profilo ricercato, è opportuno e consigliato ...

Siri - nuova indagine su soldi avuti da Una banca di San Marino : Nuovi guai giudiziari per l’ex sottosegretario Armando Siri, già coinvolto in inchieste a Roma e Milano. Il numero in edicola domenica dell’Espresso e già online su Espresso...

L'Espresso : "Indagine su Siri per i soldi ricevuti da Una banca di San Marino" : Nuovi guai giudiziari per l’ex sottosegretario Armando Siri, già coinvolto in inchieste a Roma e Milano. Il numero in edicola domenica dell’Espresso e già online su Espresso +, rivela che anche le autorità di San Marino indagano sugli affari del senatore.La nuova istruttoria, afferma il settimanale, riguarda due “prestiti di favore a elevato rischio” concessi da una banca dell’ex paradiso ...

Ristoratore chiede un prestito - nessUna banca glielo concede - cosa fa nel suo ristorante : Un ragazzo di 30 anni, Ristoratore a cui gli affari andavano molto bene aveva bisogno di un prestito per aprire un altro ristorante. Per questo si rivolgeva a numerosi istituti bancari i quali gli davano tutti la stessa risposta: non gli avrebbero concesso alcun prestito. Il Ristoratore, Alexandre Callet ha preso una decisione e così, fuori dal suo locale ha affisso un cartello che recitava così: “I cani sono bene accetti. ...

Entra in banca - fa Una rapina poi va via e non viene preso - però era in sedia a rotelle : Un uomo in sedia a rotelle è Entrato in una banca e ha fatto una rapina poi è andato via e non sono riusciti a catturarlo. La stranezza di questa notizie è che l’uomo era su una sedia a rotelle. Dalle camere di sorveglianza si vede che l’uomo, più o meno trentenne, Entra in banca su una sedie a rotelle e poi dopo un po’ esce. L’uomo è Entrato e ha dato un biglietto minatorio alla cassiera che gli ha passato il danaro. Ancora più strana ...

Lega-Russia - il Corriere : “Euro-Ib non è Una banca - ma un sito con un bilancio da pizzeria” : Non una banca, “ma un sito web dietro al quale c’è una finanziaria privata con due dipendenti con un bilancio da pizzeria”. Così in un articolo del Corriere della Sera viene definita Euro-IB, la finanziaria con sedi a Roma e Francoforte di cui il general counsel è Gianluca Meranda, l’avvocato indagato per corruzione internazionale dopo aver dichiarato di essere presente all’incontro all’hotel Metropol di Mosca, dove ...

Possibile Una banca dati per il concorso Regione Campania e l’invio di più domande per profili diversi? Risposte ufficiali : Fra qualche giorno o settimana, è prevista l'uscita di una banca dati per il concorso Regione Campania? Allo stesso tempo, è chiaro se è Possibile presentare domanda per più profili previsti dal bando pubblicato solo la settimana scorsa? Sono queste le principali domande alle quali i molti aspiranti candidati ancora non riescono a dare una risposta. Eppure esistono delle Risposte ufficiali e disponibili per tutti, direttamente sul Portale Step ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare Una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...

"Se Facebook vuole diventare Una banca deve seguire le regole bancarie". Trump contro Libra : Donald Trump attacca Libra, la criprovaluta proposta da Facebook. “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla”, twitta il presidente americano. “Similmente Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo ...

Svolta al processo Ilva - assolto Fabio Riva - Il video Il TribUnale di Milano scagiona l’imprenditore dall’imputazione di bancarotta fraudolenta : assolto perché il fatto non sussiste dal reato di bancarotta del gruppo Ilva. Con la sentenza del gup di Milano, Lidia Castellucci, al termine del processo con...

Abatantuono ‘tradisce’ il Milan : “Non tifo per una squadra in mano ad Una banca - meglio l’Atalanta” : Intervista spiazzante del noto attore e comico Diego Abatantuono, che ai microfoni del Quotidiano Nazionale ha ammesso di non tifare più per il Milan. Il protagonista di ‘Eccezzziunale… veramente’ ha dichiarato di seguire con molto interesse l’Atalanta da quando i rossoneri sono passati nelle mani del fondo Elliott. Intercettato dai cronisti del QN, Abatantuono ha così risposto: “Se cercate un tifoso del Milan ...

Una banca del seme spaziale per popolare Marte : Una banca del seme spaziale per popolare Marte – Vita su Marte? Cercarla e scoprire l’esistenza di qualche forma di vita batterica è l’obiettivo per il quale gli scienziati lavorano, ormai da molti anni, a progetti sempre più avveniristici. Ma se vita c’è stata sul pianeta rosso, secondo uno studio della Western University (Canada) pubblicato su Nature Geoscience, questa si sarebbe manifestata circa 4.5 miliardi di anni fa a seguito ...

A Los Angeles la libreria nel caveau di Una banca : 400mila volumi per “The last bookstore” : Una banca piena di libri. A Los Angeles è già realtà: "The last bookstore" è una delle librerie più curiose del mondo con un tunnel interamente costruito da volumi e due caveau occupati da testi antichi. Un vero forziere d'oro occupato da circa 400mila opere letterarie in diverse lingue ed esteso su tre piani.Continua a leggere