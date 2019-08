Sì | il problema di Roma è anche Casapound

Roma - Antonio Cassano dritto al punto : "Pallotta e Baldini il problema" : «Il problema della Roma sono Pallotta, Fienga, Baldissoni e soprattutto Baldini». Antonio Cassano, ex attaccante giallorosso, non lesina critiche all’attuale dirigenza del club capitolino. «Baldini aveva già in mente di mandar via Totti, e l’ha fatto anche con De Rossi. Ma lui non si espone mai, anc

Cassano - la stoccata : “Il problema della Roma sono i dirigenti - Baldini decide anche se non compare!” : “sono affezionato alla Roma, ho passato lì cinque anni. Il problema più grande sono i dirigenti: Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che decide sempre anche se non compare mai. Baldini aveva in mente di mandare via Totti appena è tornato a decidere nella Roma: lui non si espone mai, ma decide da Londra. Spero che la società giallorossa possa tornare a livelli altissimi, ma con questi personaggi qui farà fatica: i dirigenti devono ...

problema cardiaco per Guillermo Burdisso : l’ex Roma costretto ad uno stop forzato : L’ex difensore della Roma, Guillermo Burdisso, fratello di Nicolas, è stato costretto a fermarsi a causa di un Problema cardiaco riscontrato durante una visita medica Momenti di grande apprensione per Guillermo Burdisso. Il difensore argentino, fratello di Nicolas Burdisso, che in passato ha vestito la maglia della Roma, ha spiegato ai microfoni di Olè di doversi fermare a causa di un Problema cardiaco che lo terrà ai box per almeno ...

I conti fragili dell'azienda che dovrebbe risolvere il problema rifiuti a Roma : L'ultimo bilancio di Ama approvato risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cda dell'azienda e poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Roma. Un contenzioso che al momento blocca il via libera anche del bilancio 2018. Nonostante ormai sia datato, l'ultimo documento contabile fotografa bene la ...

Rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Spero che il problema si risolva in meno di 20 giorni” : “Mi auguro che il problema si risolva anche in meno di di 20 giorni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Centocittà su Radiouno, riferendosi alla situazione dei Rifiuti a Roma. Ieri, il Ministro ha incontrato rappresentanti di Regione e Comune con cui, ha spiegato, “abbiamo messo a punto una road map. Abbiamo chiesto di far lavorare di più gli impianti, e al comune di Roma, di fare altrettanto con ...

Le trattative per le nomine Ue e il solito problema rifiuti a Roma : I brexiteers abroad tanto allegri non possono essere ma una cafonata come le spalle voltate durante l'Inno alla Gioia che è anche l'inno europeo non si era mai vista né qualcuno l'aveva mai concepita neanche nelle peggiori contingenze politiche. Vabbè, i tedeschi ci scherzano su. Intanto si deci