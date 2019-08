Torino | 65enne uccide la moglie e si costituisce Lite sfociata in tragedia

Torino - 65enne massacra la moglie e si consegna alla polizia : Gabriele Laganà Il delitto è avvenuto in una casa di corso Orbassano, nella periferia di Torino . Dopo l’omicidio, l’uomo ha contattato il 112 e si è consegna to Tragedia nella mattinata di oggi in un appartamento del civico 255 di corso Orbassano a Torino . Un 65enne italiano ha ucciso la moglie , di un anno più giovane, con un oggetto contundente e poi si è costituito alla polizia ammettendo le proprie responsabilità nell’atroce ...

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga parte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...