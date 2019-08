La Spagna offre un porto alla Open Arms | Madrid | Inconcepibile la risposta di

Open Arms - Spagna offre porto di Algeciras<br> La Ong : "Impossibile navigare 7 giorni" : Il Premier spagnolo Pedro Sanchez oggi ha annunciato che la Spagna è pronta a offrire il porto di Algeciras per lo sbarco della Open Arms che ha ancora a bordo 107 migranti, ma Roberto Gatti, presidente della Ong, ha già risposto che da dove sono ora, ossia da Lampedusa, fino ad Algeciras ci sono sette giorni di navigazione ed è "realmente inverosimile poter viaggiare con 107 persone a bordo in queste condizioni". Ricordiamo che sono in mare ...

Open Arms ancora al largo di Lampedusa - la Spagna offre un porto sicuro per sbarco : Dopo la lunga vicenda che ha interessato la Sea Watch e tenuto banco per giorni, da oltre due settimane l’attenzione è puntata sulla Open Arms, la nave della ong spagnola al largo di Lampedusa ormai da giorni con oltre 100 migranti a bordo. Dopo due settimane la condizione psicofisica dei migranti è in peggioramento: due migranti avrebbero tentato la fuga tuffandosi dalla nave, recuperati dalla Guardia Costiera. L’imbarcazione potrebbe andare ...

Migranti si gettano da Open Arms - scene di disperazione a bordo : Spagna offre porto : Tentativo di raggiungere la terraferma a nuoto di alcuni Migranti: sono stati recuperati e riportati in salvo sulla nave...

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini”. Migranti si gettano in mare dalla nave : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 Migranti

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 migranti. Salvini esulta : “Chi la dura la vince” : Il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti che si trovano ancora a bordo della nave della Ong spagnola Procativa Open Arms. Alcuni migranti hanno tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto, ma sono stati fermati.Continua a leggere

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini - venite ad Algeciras” : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Open Arms - la Spagna offre il porto di Algeciras : «Inconcepibile la risposta di Salvini». Il vicepremier : chi la dura la vince : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

La Spagna offre un suo porto sicuro alla nave Open Arms ferma a Lampedusa : Il premier spagnolo ad interim, Pedro Sanchez, ha offerto il porto iberico di Algeciras per lo sbarco della nave Open Arms, ancora ferma davanti a Lampedusa con 107 migranti a bordo. Lo rende noto un comunicato del governo nel quale si spiega che la decisione di Madrid è stata dettata dalla situazione di emergenza a bordo, dove si trovano ancora 107 migranti, dopo due settimane di navigazione.

La Spagna adesso si sveglia e offre un porto a Open Arms : Angelo Scarano Il premier spagnolo dà disponibilità per lo sbarco ad Algeciras. Poi mette nel mirino il vicepremier: "Risposte inconcepibili" La Spagna adesso si sveglia. Dopo aver tenuto a largo di Lampedusa la nave di Open Arms per ben 17 giorni, Madrid ha deciso di offrire un porto sicuro per lo sbarco. I migranti rimasti sulla nave dunque sbarcheranno in un porto iberico. Ad annunciare la svolta è stato il premier spagnolo Pedro ...

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 migranti e un porto per lo sbarco : Il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti che si trovano ancora a bordo della nave della Ong spagnola Procativa Open Arms.Continua a leggere

Open Arms - la Spagna offre il porto di Algeciras : «Inconcepibile la risposta di Salvini» : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

La Spagna offre un porto sicuro per la Open Arms : La Spagna ha offerto un porto sicuro per Open Arms, su cui sono presenti ancora 107 migranti, dopo che 27 minori erano stati fatti sbarcare a Lampedusa. Il paese iberico permetterà l’ingresso della nave della ong nel porto di Algeciras, nella provincia di Cadice, in Andalusia.Questa mattina, intanto, c’è stata un’ispezione medica sulla nave, disposta dalla procura di Agrigento. Secondo quanto scrive ...

Open Arms - ora la Spagna offre un suo porto sicuro : “Venite ad Algeciras” : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Salvini: la ong tiene in ostaggio i profughi, fra cui finti malati e finti minorenni, solo per attaccare e provocare me e l'Italia. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : il brasiliano si offre a Paratici : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar, ormai pronto a dire addio al PSG, si sarebbe offerto anche a Paratici e alla Juventus. Una notizia che potrebbe trovare conferme, ma che difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a coltivare. Neymar, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e […] More