In difesa del guinzaglio per i bambini

Il Burnley in difesa dell’ambiente : Il Burnley in difesa dell’ambiente. Lo racconta Sky Sport. Il club si prepara a scendere in campo per la partita contro l’Arsenal, oggi, con un’iniziativa contro la minaccia della deforestazione. Per ogni terza maglia venduta, infatti, sarà piantato un albero al Whitehough Outdoor Centre di Burnley, un parco di 22 acri che viene visitato da molte scolaresche della città. Il nuovo kit viene sfoggiato per la prima volta proprio ...

Russia - F-18 Nato intercetta l’aereo del ministro della difesa. Respinto da caccia del Cremlino : Un F-18 della Nato (nel caso specifico un aereo spagnolo) si è avviciNato troppo al Tu-214 su cui era imbarcato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nei cieli sopra le acque internazionali del mar Baltico. Una presenza indesiderata subito respinta dai due Su-27 russi dalla flotta del Baltico. A diffondere le immagini delle manovre dei Top-gun è stato il ministero della Difesa della Russia L'articolo Russia, F-18 Nato intercetta ...

Open Arms - Michela Murgia corre in difesa della Littizzetto : " Salvini è disumano e codardo" : Michela Murgia si mobilita in difesa di Luciana Littizzetto, che nel suo video per la campagna 'Siamo tutti Open Arms' aveva attaccato Matteo Salvini. "Quello che sta facendo Salvini alle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lu

Mosca : “Caccia NATO ha avvicinato l’aereo del ministro della difesa“ : Mosca afferma che un caccia della NATO si è avviciNATO all’aereo sul quale volava il ministro russo della difesa Sergei Shoigu, mentre stava sorvolando lo spazio aereo internazionale sul mar Baltico. A quanto scrive l’agenzia russa Sputnik, l’aereo di Shoigu stata tornando verso Mosca dall’enclave di Kaliningrad scortato da due aerei militari Su-27, che hanno impedito al caccia F-18 della NATO di avvicinarsi ...

Mercato Juventus - ennesima cessione in difesa : cifre e dettagli dell’affare! : Mercato Juventus – Non solo Mercato in entrata per i bianconeri. Paratici si sta occupando degli esuberi: 6 cessioni richieste da Sarri. È già fatta per la prima. Stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, l’affare fra la Juventus e il Cagliari per il ritorno in Sardegna di Luca Pellegrini sarebbe concluso. Mercato Juventus, Pellegrini al […] More

Cos’ha causato il crollo del ponte Morandi? I dati e le ipotesi di accusa e difesa : Al via la battaglia sulla perizia: decisiva l’analisi del reperto 132. Secondo l’accusa, la causa del disastro è la mancata manutenzione: «È come un’auto alla quale non è mai stato fatto il tagliando». La difesa parla invece di una combinazione accidentale di eventi sfavorevoli

Per una mobilitazione in difesa della democrazia parlamentare : Alcune incongruenze e violazioni della Costituzione. Chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica per passare alle amministrazioni (in teoria imparziali e soggette al principio di legalita’) alla magistratura (soggetta alla legge e in primis alla costituzione) ai media afoni e acritici quando non supini o complici, troppo spesso e da troppo tempo assiste passivamente alla devastazione del ...

Germania - negli ultimi sei mesi sotto Von der Leyen il ministero della difesa ha speso 155 milioni per consulenze esterne : Spese per 155 milioni di euro solo nei primi sei mesi dell’anno. Le consulenze esterne continuano a gettare ombre sull’operato di Ursula von der Leyen, la nuova presidente della Commissione europea, da ministra della Difesa tedesco. Mentre una commissione d’inchiesta ad hoc nel Bundestag continua a indagare sui sospetti di violazione delle norme sugli appalti e nepotismo, oggi il dicastero in risposta a un’interrogazione di ...

Calciomercato - le ultime : testa a testa per la difesa dell’Atalanta - scatto della Spal : Si muovono le squadre del campionato di Serie A, ultime ore calde di Calciomercato ed importanti trattative. Alla ricerca di rinforzi la Spal, per Semplici è in arrivo Mehdi Léris, nonostante la retrocessione si è confermato uno dei più positivi per il Chievo, può rimanere in Serie A, i contatti con la Spal hanno avuto esito positivo e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Movimento in casa Atalanta, per la difesa è testa a testa tra ...

Incendi Toscana : brucia un bosco in Maremma - pompieri a difesa delle case : Incendi in Toscana, in particolare in Maremma dove tre squadre dei vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo per un rogo di bosco e sterpaglie a Giuncarico. Sul posto anche squadre di volontari, un elicottero della Regione ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del Fuoco. Le squadre oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme si sono posizionate a protezione di alcune abitazioni che sono vicino al luogo ...

difesa del suolo - pubblicate graduatorie per interventi : Roma – Sono stati pubblicati questa mattina sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio gli elenchi dei comuni ammessi ai finanziamenti per interventi in materia di Difesa del suolo, per un totale di oltre 12 milioni di euro e 42 comuni finanziati. Per quanto riguarda il bando pubblico relativo a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, pubblicato lo scorso gennaio, saranno in tutto 15 le amministrazioni comunali (Configni, ...

Nord Corea lancia altri missili e accusa Usa e Corea del Sud. Seul pronta per “la difesa nazionale” : Due nuovi missili, "proiettili non identificati", come riferiscono le autorita' militari sudCoreane: a pochi giorni dal precedente lancio, di nuovo il regime di Pyongyang provoca il mondo intero sfidando le risoluzione delle Nazioni Unite sparando due nuovi "oggetti" dalla sua costa orientale verso il mare, che stando a quanto afferma lo Stato maggiore di Seul hanno percorso circa 450 chilometri volando ad un'altezza massima di 37 chilometri ...

Salvini e l'inno al Papeete - le critiche dei vertici della difesa : Il presidente del Cocer Difesa: "l'inno si suona soltanto in determinate circostanze a cui tutti devono attenersi". L'ex Capo di Stato Maggiore Arpino: "Da qui alle elezioni dobbiamo aspettarci di tutto"

Matteo Salvini chiede la testa di Elisabetta Trenta : ecco chi la sostituirà al ministero della difesa : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rischia grosso. Secondo voci di palazzo, nel corso di un recente privatissimo incontro tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il leghista avrebbe chiesto (ancora) la testa della titolare del dicastero di via XX Settembre e quella del minist