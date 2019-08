Dorme su materassino,perso in alto mare

Un pisolino al tramonto su un letto gonfiabile acquatico neldi Scilla (Calabria) ha avuto risvolti da incubo: un uomo di 28 anni si è adntato in relax, ma si è svegliato in mezzo allo Stretto di Messina, in, a 2 miglia dalla costa, circondato da traghetti e altre imbarcazioni. Il giovane, cullato dalle onde, è stato trascinato dalla corrente. A salvarlo la Guardia costiera. Gli amici, non vedendolo tornare a riva, hanno lanciato l'allarme. Quattro i mezzi inviati, incluso un velivolo per localizzarlo.(Di domenica 18 agosto 2019)