Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 19 agosto 2019) Laper2 kgprevede la riduzione di dolci, pane bianco e pasta raffinata.per

quotidianodirg : Dieta 1000 calorie per dimagrire 2 kg subito: menù giorgio per giorno - akitale1 : @coucheravectoi 'dieta' nel senso di restrizione calorica, 1000 kcal sono troppo poche per chiunque, nella cosa che… - akitale1 : @coucheravectoi Se posso ti consiglio di non fare mai una dieta sotto le 1200 kcal al giorno (che già sono pochissi… -