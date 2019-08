Agnostico Significato | tutte le possibili interpretazioni e approfondimenti sul termine

Fonte : correttainformazione

(Di domenica 18 agosto 2019)è un aggettivo che deriva dal“agnosticismo” il quale a sua volta prende origine dalla fusione di due parole appartenenti alla lingua usata nell’Antica Grecia. La seconda parte della quale deriva da γνῶσις (gnōsis) e che ha comeil sapere e la conoscenza, è preceduta da ἀ- (a-) cioè dal cosiddetto alfa privativo che ha il compito di “togliere” senso alche lo precede, rendendo il“privo” di qualcosa, appunto: potremmo farlo corrispondere a grandi linee, senza alcuno sforzo, ad un “senza” dei nostri giorni. Il, pertanto, indica un individuo che manca di conoscenza o che, per lo più, decide di sospendere un giudizio all’interno di un determinato ambito per mancanza di una adeguata conoscenza su quello stesso tema. È un individuo che non prende una posizione e che non si espone riguardo ad un determinato argomento. Il ...

