Xylella | C-Entra il futuro | “Emiliano non screditi la scienza”

Xylella - l’associazione C-Entra il futuro chiarisce : “Ci sono 354 piante non ancora estirpate” : “sono 354 le piante infette non ancora estirpate, nonostante la scadenza del termine assegnato, e tra qualche giorno scadrà l’ingiunzione per altre 504 piante. Da non crederci”. Lo afferma l’associazione ‘C-Entra il futuro’, di cui fanno parte i consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Blasi, Napoleone Cera, Gianni Liviano, parlando di “ritardi nell’attività di contenimento della Xylella in ...