Samsung Galaxy Note 10+ Aura Blue in arrivo in Europa e la pellicola sul display

Ecco le fotocamere della gamma dei Samsung Galaxy A 2020 : almeno tre sensori e fino a 108 megapixel : Ecco le ultime sulla gamma intera dei Samsung Galaxy A 2020. Al di là di ulteriori conferme sui nomi spuntano un mucchio di dettagli sulle fotocamere che monteranno: tre sensori come minimo e fino a 108 megapixel. L'articolo Ecco le fotocamere della gamma dei Samsung Galaxy A 2020: almeno tre sensori e fino a 108 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10+ : confronto sull’interfaccia : Sul popolare portale XDA-Developers è apparso un interessante confronto tra tre modelli top di gamma come Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy S10+ (versione Snapdragon) andandosi a concentrare su parametri molto importanti come la velocità e la fruizione dell’esperienza utente e la fluidità dell’interfaccia. D’altra parte sono due particolari fondamentali della vita […] L'articolo Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro ...

Samsung Galaxy Tab S6 ha una grande marcia in più grazie al file system F2FS : Anche per il Samsung Galaxy Tab S6 il produttore coreano ha deciso di effettuare lo switch dal sistema EXT4 file system a quello basato su F2FS L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 ha una grande marcia in più grazie al file system F2FS proviene da TuttoAndroid.

Il probabile successore del Samsung Galaxy Watch ottiene la certificazione ufficiale : Un dispositivo indossabile di Samsung, che con molta probabilità sarà Galaxy Watch 2, ottiene la certificazione ufficiale. L'articolo Il probabile successore del Samsung Galaxy Watch ottiene la certificazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio - Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio 2019, Huawei Mate X 5G invece un aggiornamento con un watermark per le foto L'articolo Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto proviene da TuttoAndroid.

La patch del mese sui Samsung Galaxy S10 : XXS3ASH1 di agosto 2019 : Proprio come già successo ai Samsung Galaxy S9, Note 9 e Note 8, ecco arrivare anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, pronta a fare capolino a ridosso degli attuali top di gamma, solo di recente affiancati dai nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. La distribuzione sembra essere partita nel Vecchio Continente, con le prime segnalazioni arrivate anche nel ...

Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e - ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e stanno ricevendo l'aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di agosto 2019. L'articolo Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva anche per la serie Samsung Galaxy S10, per il momento in beta: scopriamo cosa va e cosa non va e come installarla. L'articolo LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy Note 10 non supportano Gear VR né Daydream VR : I Samsung Galaxy Note 10 sono tra gli smartphone più completi che potete acquistare oggi, ma ciò non significa che non abbiano delle mancanze L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 non supportano Gear VR né Daydream VR proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 avrà una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link - ma qualche mancanza nella confezione : Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ accolgono una nuova funzionalità di Bixby per il parcheggio e si preparano all'arrivo di PlayGalaxy Link, ma purtroppo all'interno della confezione di vendita ci sarà qualche mancanza. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 avrà una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link, ma qualche mancanza nella confezione proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A30s - A50s - A90 5G e M10s confermati dalle certificazioni : certificazioni presso la Wi-Fi Alliance e il Bluetooth SIG, oltre a qualche passaggio da Geekbench ci portano conferme su Samsung Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A90 5G e Galaxy M10s. L'articolo Samsung Galaxy A30s, A50s, A90 5G e M10s confermati dalle certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Il caricabatterie da 25 W carica Samsung Galaxy Note 10+ al 100% in circa un’ora : Samsung Galaxy Note 10+ con l'alimentatore incluso da 25 W si ricarica da 0 a 100 percento in circa un'ora ed è più veloce dei concorrenti. L'articolo Il caricabatterie da 25 W carica Samsung Galaxy Note 10+ al 100% in circa un’ora proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : fotocamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

Samsung Galaxy Note 10 utilizza il file system F2FS e non l’EXT4 : qual è la differenza? : La serie Galaxy Note 10 cambia marcia e adotta il file system F2FS al posto dello storico EXT4 in coppia con lo storage UFS 3.0. Vediamo alcuni dei vantaggi e ciò che gli utenti Samsung possono aspettarsi in futuro. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 utilizza il file system F2FS e non l’EXT4: qual è la differenza? proviene da TuttoAndroid.