Papà e mamma Nadia Toffa | strazio davanti alla bara È una culla per la vita

Mamma e Papà fanno un video per gioco - il bimbo li imita e rischia la vita : I genitori si riprendono mentre fanno un gioco e non si rendono conto che dietro di loro il bambino rischia la vita. Una coppia si è ripresa mentre lei salta in braccio a lui, sotto gli occhi stupiti e divertiti del loro piccolo. Il bimbo, per spirito di emulazione, decide di copiare la Mamma, e si lancia dal letto a castello verso il materasso posto sul pavimento. Un volo considerevole, anche se l’atterraggio è sul morbido, reso ancora ...

Il figlio di Tina Cipollari debutta come trapper : Non mi serve l'aiuto di mamma e Papà : Mattias Nalli, il figlio maggiore di Tina Cipollari e Kikò ha debuttato nel mondo della musica trap col brano "Universo" e col nome d'arte Nillas. Mattias, il figlio più grande di Tina Cipollari e Kikò Nalli, ha debuttato nel mondo della musica trap col suo primo singolo, "Universo".-- Per avvicinarsi alla musica urban, il ragazzo - appena quindicenne - ha scelto il nome d'arte Nillas, creato scambiando le vocali del suo cognome e ...

Pino Insegno è diventato Papà. La neo mamma annuncia : è nato Valerio : Pino Insegno è diventato papà alla soglia dei 60 anni. L’annuncio della moglie e neo mamma Alessia Navarro: è nato Valerio Pino Insegno è diventato papà, per la quarta volta, alla soglia dei 60 anni (li compirà il 30 agosto). La moglie e attrice Alessia Navarro, 19 anni più giovane di lui, ha partorito Valerio. […] L'articolo Pino Insegno è diventato papà. La neo mamma annuncia: è nato Valerio proviene da Gossip e Tv.

I Ramazzotti festeggiano la piccola Raffaela : gli auguri di Papà Eros - mamma Marica e Aurora : La prima figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, Raffaela, compie otto anni e proprio tutti in famiglia non esitano a farle gli auguri pubblicando tenere foto sui social. È trascorso poco tempo dalla fine del matrimonio tra il cantante e la modella, ma per il bene dei loro figli i due hanno sempre dichiarato di voler gestire il tutto in maniera pacifica, e quale occasione migliore se non il compleanno della loro primogenita.Continua a ...

Cocainomane a 10 anni - la scoperta shock di due genitori : “Mi drogo perché mamma e Papà sono sempre a lavoro” : Violenza, agitazione, aggressività, nervosismo costante: tutti sintomi che, quando sono presenti in una bambina di soli 10 anni, dovrebbero far preoccupare e dovrebbero essere indagati. Ed è proprio ciò che hanno fatto i genitori di una bimba di Vimercate, in provincia di Milano, i quali preoccupati per gli strani atteggiamenti della figlia hanno deciso di portarla in ospedale per un controllo. Qui l’amara scoperta: la piccola è una ...

Emma Marrone - foto con mamma e Papà/ 'Sorridi come sorride il mio cuore' : Emma Marrone ha sorpreso i suoi 3.8 milioni di follower pubblicando due foto con mamma e papà. Ecco le tenere parole d'amore che la nota cantante ha...

L’ex ballerino di Amici : “Il mio vero padre potrebbe essere Corrado”. La famiglia lo disereda : “Hai fatto passare mamma come poco di buono e Papà come cornuto” : Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato al settimanale Nuovo di essere convinto che il suo padre biologico non sia chi l’ha cresciuto ma Corrado Mantoni, il grandissimo conduttore televisivo. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni. Parlo del popolare presentatore che è scomparso nel 1999, all’età di 74 anni. E io potrei essere il frutto del loro amore“. ...

Tania Cagnotto show a Porto Cervo - tuffi sincronizzati con mamma - Papà e marito : “E come richiesto da alcuni di voi… ecco qui i tuffi dalla barca. Quale sincro preferite? Con papà, mamma o marito?? Prossimo anno lo faccio con Maya”. Un post ironico che accompagna tre video che riprendono Tania Cagnotto impegnata in altrettanti tuffi in compagnia dei familiari mentre si trova in ferie a Porto Cervo, in Sardegna. L'articolo Tania Cagnotto show a Porto Cervo, tuffi sincronizzati con mamma, papà e marito ...

“Quale sincro preferite?” - sfide in famiglia per Tania Cagnotto : la campionessa si tuffa con mamma - Papà e marito [VIDEO] : Tania Cagnotto e i tuffi di famiglia dalla barca: i sincro con mamma, papà e marito sono da applausi Una vacanza al mare a suon di… sfide per Tania Cagnotto. La campionessa italiana di tuffi, che potrebbe tornare in gara a Tokyo 2020 con la sua compagna Francesca Dallapè dopo il ritiro post Rio 2016, a cui è seguito il matrimonio e la nascita della piccola Maya, si è data da fare anche in vacanza. In barca in compagnia della sua ...

Fano - mamma e Papà morti di overdose a 4 anni di distanza : bimbo di 7 anni resta orfano : Tragedia a Fano dove una mamma di 34 anni è morta a causa di una overdose da eroina: il corpo senza vita è stato trovato in bagno dal fratello, con una siringa accanto. Lascia un bimbo di 7 anni, che 4 anni fa ha già perso il papà nello stesso modo. Caccia al pusher che le ha venduto la droga. Indagini in corso.Continua a leggere

Antonietta Rositani - il Papà a Mattarella : “Cosa dico a mio nipote quando vuole la mamma?” : "Caro presidente, non ho più favole a raccontare al mio piccolo nipotino, che la sera mi chiede della mamma e di Diuk, il loro cagnolino morto bruciato nell'auto da cui Antonietta è scappata". Sono le parole del papà di Maria Antonietta Rositani, in come per le ustioni subite dal suo ex, al presidente Sergio Mattarella, a cui indirizza una lettera aperta. Antonietta sapeva che lui sarebbe fuggito per sfregiarla, aveva paura, perché nessuno è ...

11enne per gioco si veste con gli abiti della mamma - la reazione del Papà è orribile : Un ragazzino di soli 11 anni stava giocando con il fratellino più piccolo quando i due hanno deciso di indossare alcuni abiti della madre. Il padre dei due bimbi ha visto tutta la scena e urlando ha intimato i suoi figli di svestirsi e indossare i loro abiti. L’uomo, un 40 enne di origine cinese, ha atteso qualche minuto e ha visto che il bimbo più piccolo lo aveva subito ascoltato, mentre il grande di 11 anni girava ancora in casa ...

Bibbiano - 4 bambini tornano a casa : ora possono riabbracciare mamma e Papà : Lieto fine per quattro bambini coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. E’ quanto riporta La Gazzetta di Reggio. Oggi il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere, scrivendo sulle sue pagine social, che sarà “a #Bibbiano per confermare l’impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: ...