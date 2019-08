Palio di Siena 2019 in diretta su Rai 2

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2019)diLo storico appuntamento con ildiintratterrà questo pomeriggio, a partire dalle 18.15, i telespettatori di Rai 2. La giornalista Annalisa Bruchi, in collegamento da Piazza Del Campo, condurrà infatti la telecronaca della celebre corsa di cavalli, in cui non mancheranno gli approfondimenti storici sull’evento, attraverso filmati ed interviste inedite ai protagonisti. Per tale ragione, parteciperà allaanche Giovanni Mazzini, esperto in storia medievale (epoca in cui è nata la tradizione). Nelprevisto per oggi - venerdì 16 agosto- saranno dieci le contrade a contendersi il titolo: Aquila, Pantera, Bruco, Torre, Oca, Onda, Drago, Istrice, Selva, Chiocciola. Tutte combatteranno per aggiudicarsi il Drappellone – dedicato per l’occasione alla Madonna dell’Assunta – realizzato dal fumettista Milo Manara. Tra le ...

FOXSportsIT : #PaliodiSiena, trionfa #Selva di corto muso con #Remorex scosso. #Allegri docet ?? ?? - _Carabinieri_ : Fervono i preparativi per il #Palio dell’Assunta a #Siena. L’Arma, che ieri ha sfilato con un drappello di… - borghi_claudio : Peccato non essere senatore e non vivere in aula il dibattito in questi giorni, d'altra parte però il vantaggio è p… -