Liverpool | Adrian si infortuna a causa di un tackle di un tifoso

(Di venerdì 16 agosto 2019) Guai in vista per il. L’indisponibilità di Allison ha costretto i Reds a schierarenella finale di Supercoppa Europea conclusasi con la vittoria della squadra. Ora, però, si èto anche. E in modo davvero incredibile, come racconta Gianluca Di Marzio. Dopo aver parato ad Abraham il calcio di rigore decisivo per la vittoria delè corso a festeggiare con i compagni di squadra e l’allenatore ma è incappato nell’invasione di campo di undel. Il giovane è andato incontro al gruppo dei calciatori -con unche ha colpito proprio. Il portiere si è subito rialzato, ma sembra che la scivolata gli abbia provocato degli strascichi. Lo ha confermato lo stesso Klopp nella conferenza stampa per la partita contro il Southampton: “Al momento ha la caviglia gonfia. E’ incredibile”. Il ...

DiMarzio : Incredibile infortunio per #Adrian: il portiere-eroe del #Liverpool nella notte della #SupercoppaEuropea ko per col… - il_medo : Il @LFC domani potrebbe dover giocare col terzo portiere visto che, con Alisson già infortunato, l'eroe della Super… - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Adrian rischia di saltare Southampton-Liverpool: è stato colpito alla caviglia da un tifoso dopo la vittoria della Supercop… -