Buco nero distrugge una stella di neutroni | catastrofe cosmica forse osservata per la

Spazio : Registrato un Gigantesco bagliore dal Buco nero della Via Lattea. : Registrato un forte bagliore dal buco nero della Via Lattea. Un Gigantesco bagliore dal buco nero della Via Lattea lascia perplessi gli scienziati. Il fenomeno avvistato dal buco nero Sagittarius A* è stato Registrato per due ore. Il fenomeno è stato Registrato l’11 agosto grazie ai telescopi dell’Osservatorio W.M. Keck alle Hawaii. L’ipotesi avanzata dai ricercatori […] L'articolo Spazio: Registrato un Gigantesco bagliore dal ...

Osservato misterioso bagliore proveniente dal Buco nero gigante al centro della Via Lattea : Grazie all'Osservatorio Weck Keck delle Hawaii un team di ricerca internazionale ha Osservato un misterioso bagliore provenire da Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio sito al centro della nostra galassia. Il bagliore è risultato essere 75 volte più luminoso di quelli registrati normalmente. Ecco cosa di cosa potrebbe trattarsi.Continua a leggere

Scovato il Buco nero più distante mai osservato grazie al telescopio Chandra della Nasa : In una sorta di “nascondino cosmico”, non è riuscito a sfuggire a uno dei più potenti telescopi spaziali il buco nero più antico e inafferrabile perché oscurato da una densa cortina di nubi di gas. Lo ha scoperto il telescopio a raggi X Chandra, della Nasa, i cui dati – come riporta l’Ansa – sono stati analizzati dalla ricerca internazionale coordinata dal gruppo della Pontificia Università Cattolica del Cile ...

Astrofisica : ecco il Buco nero più distante mai osservato : Un gruppo internazionale di ricercatori ha annunciato la possibile scoperta di un buco nero fortemente oscurato – cioè nella sua fase di crescita iniziale – risalente a soli 850 milioni di anni dopo il Big Bang. Si tratta della prima evidenza dell’esistenza di un buco nero nascosto in un’epoca così remota. La scoperta – riporta Media INAF – nasce grazie all’analisi di dati raccolti dal Chandra X-Ray Observatory, il telescopio ...

Scoperto mostruoso Buco nero con una massa pari a 40 miliardi di volte quella del Sole : Grazie allo strumento MUSE installato sul Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe, un team di ricerca tedesco ha misurato con precisione la massa del buco nero supermassiccio Holm 15A *, che è pari a 40 miliardi di volte quella del Sole. È il più massiccio di tutti tra quelli analizzati attraverso osservazioni dirette.Continua a leggere

Einstein ha ragione ancora una volta - lo mostra il Buco nero al centro della Via lattea : (foto: Science Photo Library via Getty Images) Un altro punto a favore Einstein, che con la sua teoria della relatività generale non sbaglia (quasi) mai e descrive bene la gravità su grande scala, a livello dell’Universo, come dimostrano varie prove sperimentali. Oggi a portare una nuova conferma è il comportamento di una stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*, al centro della Via lattea. La stella conferma il ...

C’è un piccolo Buco nero nella storia ostentata di Boris Johnson : "Ho spesso pensato che la sua idea di diventare il re del mondo fosse determinata dal desiderio di mettersi al riparo da ogni sofferenza, di essere in qualche modo invincibile, protetto dal dolore, il dolore per la vita, il dolore per una madre che è scomparsa, il dolore per il divorzio dei suoi gen

La Missione spaziale Apollo 11 infiamma la politica. Carfagna : “questo governo di terrapiattisti ci sta portando in un Buco nero” : “Lo sbarco sulla Luna dimostra che l’uomo ottiene grandi risultati quando si pone obiettivi ambiziosi e lavora con convinzione per raggiungerli. È quello di cui avrebbe bisogno oggi l’Italia. Non di terrapiattisti che ci stanno portando in un buco nero”. Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, su Twitter. “Solidarieta’ al sottosegretario Sibilia per questo ...

Pierferdinando Casini - cosa sa sulla crisi : "Fossi in Salvini non ci scommetterei". Verso un Buco nero : "Per questa vicenda il governo non cadrà". Si trasforma in oracolo, Pieferdinando Casini e in un'intervista al Quotidiano nazionale getta acqua sull'incendio scoppiato giovedì sera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Può darsi che il confronto sia vero, che il malessere sia reale, ma a mio avviso i

Bollette - ecco perché la fine tutela è un Buco nero per i consumatori : Secondo l’indagine effettuata dal Tavolo permanente sul superamento delle tutele di prezzo, solo un terzo degli italiani è a conoscenza della fine del mercato tutelato per luce e gas...

Astronomia - Hubble scopre un misterioso disco intorno ad un Buco nero : novità assoluta per gli esperti [FOTO] : Un tenue disco di materia è stato individuato dove non avrebbe dovuto esserci, ovvero attorno al buco nero supermassiccio nel centro della poco luminosa galassia NGC 3147, distante 130 milioni di anni luce da noi. A scoprirlo è stato un team internazionale di ricercatori guidato da Stefano Bianchi, dell’Università degli Studi Roma Tre e a cui hanno partecipato anche colleghe e colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia ...

Come nasce un Buco nero supermassiccio : c’è una nuova - affascinante teoria : Due ricercatori canadesi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università dell'Ontario Occidentale, i professori Shantanu Basu e Arpan Das, hanno proposto la nuova teoria del "collasso diretto" per spiegare la formazione dei buchi neri supermassicci più grandi e antichi, inspiegabili col modello del collasso stellare.Continua a leggere

"Bambini trattati come topi. La battaglia legale parte dall’hotspot di Samos - Buco nero dell’Ue" : Una piccola ong fondata da tre ragazzi che sfida, con una causa penale per crimini contro l’umanità e negligenza nei confronti dei minori, l’amministrazione dell’hotspot che l’Europa ha scelto come muro per la sua frontiera orientale. Siamo a Samos, isola greca a due passi dalla Turchia, dove sorge quello che in teoria dovrebbe essere un centro di prima accoglienza per migranti ma che in realtà si è ...