Base jumper muore dopo essersi lanciata dal Becco dell' Aquila

(Di venerdì 16 agosto 2019) Francesca Bernasconi Il luogo è tristemente noto per il numero di morti: 25 dal 2000 ad oggi. L'ultima vittima lo scorso aprile È morta il mattino del giorno di Ferragosto, gettandosi dal Monte Brento. Josefin Sando, unasvedese di 30 anni si era, insieme al marito, dal, la montagna tristemente famosa per le numerosi morti, che si trova sopra a Dro, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la donna e il marito si fossero lanciati con la tuta alare di prima mattina. Poi, Josefin avrebbe sbattuto contro le rocce, perdendo il controllo e precipitando per circa 200 metri. Per lei non c'è stato nulla da fare. Il marito, invece, è rimasto illeso. Ilè uno dei luoghi più frequentati dai, che si lanciano nel vuoto, sorretti solamente da una tuta alare: come ricorda il Corrierea Sera, dal 2000 ...

