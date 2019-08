Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 16 agosto 2019)Q potrebbe introdurre suiun menù appositamente dedicato alla personalizzazione di, sfondi e quant'altro. L'articolosuiproviene da Tutto

cieolodicarta : @venerediferro Ciao! In università puoi entrare anche se non sei uno studente universitario, tuttavia non so se le… - maxkite66 : @justcomealong Installa un 'ad blocker' c'è per chrome, per firefox ecc... Sia er windows che per android. Dovrebbe… - infoitscienza : Realme sta lavorando al suo RealmeOS, che dovrebbe debuttare entro fine anno con Android Q -