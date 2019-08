Salvini e l’idea di un rimpasto |  «Il voto? Possibile anche un governo coi ministri dei sì»

Lo sfogo di Giorgetti : «Da mesi dicevo di staccare...» Salvini e l’idea di un governo elettorale per sterilizzare l’Iva : Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

L’idea dei Btp in dollari demolisce il sovranismo obbligazionario Salviniano : Milano. Lontani dall’infido euro. Ma non per proporre agli operatori di puntare verso il porto innovativo dei minibot così da affidare al governo del cambiamento le armi per accelerare lo sganciamento dalle catene della Bundesbank e dai vincoli della manovra. No, al Tesoro, che, come accusa Matteo S