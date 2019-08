Raoul Bova | “La depressione? Ci sono dei momenti nella vita in cui sei solo davanti a Dio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Unapassa a a temere il giudizio degli altri, l’ansia di piacere a tutti, ipiù difficili e il suo rapporto con Dio. È una cuore aperto quello che si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. L’attore si prepara a vestire i panni dello stilista Giorgio Armaninuova fiction Mediaset Made in Italy e intanto spiega come ha lavorato su di sé cambiando la prospettiva con cui era abituato a vedere le cose: “Se mi voglio comprare una cosa, lo faccio. Prima avevo l’ansia di prendere cose troppo fighe, non volevo che pensassero che ostentassi – confessa-. Ho vissuto sempre in sottrazione, compravo le cose che non mi piacevano, che non erano quelle che desideravo, per essere rispettoso degli altri.dopo ho capito chequello che, con gli stracci o con la Ferrari”. Ma una componente fondamentale...

