Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10+ | confronto sull’interfaccia

Ecco le novità per Huawei P30 Lite - MediaPad T5 - Honor 20 Pro - Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti : Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) si aggiornano ancora: nuove patch di sicurezza e non solo L'articolo Ecco le novità per Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per OnePlus 6 - OnePlus 6T - Honor 20 - Honor 20 Pro - Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Aggiornamenti in arrivo per OnePlus 6, OnePlus 6T, HONOR 20, HONOR 20 Pro, Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A. Vediamo insieme quali sono le novità! L'articolo Aggiornamenti in roll out per OnePlus 6, OnePlus 6T, HONOR 20, HONOR 20 Pro, Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A proviene da TuttoAndroid.

Ecco su quali smartphone Honor EMUI 10 approderà : fra poche settimane già l’aggiornamento : EMUI 10 troverà naturalmente posto anche su saartphone Honor e non solo su quelli Huawei, come già sottolineato in un apposito approfondimento. La nuova interfaccia proprietaria è pronta a fare la differenza su ben 5 modelli del sotto-brand del produttore cinese che non perderanno l'occasione di rifarsi il look con il nuovo software ma anche ottenere nuove funzioni e migliorate di prestazioni. Proprio EMUI 10 è attesa su Honor 20, Honor 20 ...

Huawei Honor 20 Pro - 5 motivi per acquistarlo (o no) : Huawei Honor 20 Pro è il primo smartphone dell'accoppiata Huawei/Honor ad uscire in Italia dalla tempesta perfetta scatenata da Donald Trump: il 19 maggio il presidente degli Stati Uniti ha inserito i cinesi in una black list commerciale che impediva al brand asiatico di fare affari con le aziende di oltreoceano. Una mazzata terribile che rischiava di mettere fuori gioco il colosso di Shenzhen che, dall'oggi al domani, si sarebbe ...

Il video teardown ufficiale di Honor 20 Pro ci mostra cosa si nasconde al suo interno : Nei giorni scorsi il team di HONOR ha deciso di pubblicare quello realizzato con HONOR 20 Pro. Scopriamo insieme cosa si nasconde al suo interno L'articolo Il video teardown ufficiale di HONOR 20 Pro ci mostra cosa si nasconde al suo interno proviene da TuttoAndroid.

Recensione Honor 20 Pro : guanto di sfida ai top di gamma : Quando siamo stati invitati da Honor per la presentazione del suo Honor 20 Pro eravamo davvero entusiasti di poter provare il telefono: purtroppo la scure del rapporto Trump-Cina ha fatto sì che l’approvazione del dei leggi di più...

Honor 8X si aggiornerà alla EMUI 9.1 la prossima settimana con tante novità : Buone notizie per i possessori di HONOR 8X: la prossima settimana sarà dato il via al rilascio per tale smartphone dell'aggiornamento alla EMUI 9.1 L'articolo HONOR 8X si aggiornerà alla EMUI 9.1 la prossima settimana con tante novità proviene da TuttoAndroid.

LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia - Honor 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento : LG V30 si aggiorna finalmente ad Android 9 Pie in Italia, anche se solo tramite LG Bridge. Nel frattempo a partire dalla Cina arriva un nuovo update per HONOR 20 e HONOR 20 Pro, meno importante, ma comunque significativo. Ecco le novità. L'articolo LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia, HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento proviene da TuttoAndroid.

Presto l’arrivo di Honor 20 Pro in Europa : la data si avvicina : Honor 20 Pro venne presentato a maggio scorso, insieme ad Honor 20, ma, per via del ban USA nei confronti del produttore cinese, finora il device non aveva ancora compiuto il proprio debutto commerciale in Europa. Nel nostro Paese Honor 20 è arrivato ad inizio luglio, ed ancora non si avevano notizie relative al modello più avanzato, che si era limitato ad affacciarsi sul mercato indiano già da metà giugno. L'OEM ha comunicato che il terminale ...

Alla fin fine anche Honor 20 Pro arriverà in Europa : c’è la data ufficiale : Ed è così che è arrivato il momento del debutto mondiale anche per HONOR 20 Pro. Finalmente c'è una data ufficiale per il lancio mondiale di uno dei dispositivi più colpiti dAlla contesa fra Huawei e USA. L'articolo Alla fin fine anche HONOR 20 Pro arriverà in Europa: c’è la data ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Extra large i nuovi Honor 9X e 9X Pro dal 23 luglio : uscita in Italia - prezzo e scheda tecnica : Oggi 23 luglio è il giorno di Honor 9X e 9X Pro, considerando il fatto che da qualche ora sono ufficiali le schede tecniche di due prossimi all'esordio ufficiale sul mercato Italiano. Nei giorni scorsi abbiamo condiviso con voi alcune anticipazioni in merito alle loro caratteristiche, come probabilmente ricorderete attraverso l'apposito articolo. In questo frangente, però, possiamo parlare finalmente di notizie ufficiali, soffermandoci anche ...

Honor 9X e 9X Pro ufficiali con schermo senza notch e ottimi prezzi : HONOR 9X e OHONOR 9X Pro, con il loro schermo privo di notch, sono stati annunciati ufficialmente in Cina, con ottimi prezzi. L'articolo HONOR 9X e 9X Pro ufficiali con schermo senza notch e ottimi prezzi proviene da TuttoAndroid.

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...

Smartphone Honor 20 Pro offre buone prestazioni e autonomia - ma lo schermo poteva essere migliore : Chi è alla ricerca di uno Smartphone che offra autonomia soddisfacente, design piacevole, e comparto fotografico di buon livello può prendere in considerazione l’Honor 20 Pro. Costa 599 euro, e bisogna mettere in preventivo la mancanza della presa jack per le cuffie e di uno schermo OLED e l’impossibilità di espandere lo spazio di archiviazione interno. Su esperienza d’uso e qualità costruttiva non c’è nulla da obiettare ...