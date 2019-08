Stéphanie Frappart | la prima donna ad arbitrare una finale di Supercoppa europea 

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Stéphanie Frappart non diventa per caso il primo arbitroa dirigere un incontro di primo livello di calcio maschile, addirittura laeuropea, Liverpool-Chelsea, a Istanbul, fra i campioni di Champions e quelli di Europa League. “Non si arriva per caso sulla ribalta. Noi donne dobbiamo provare fisicamente, tecnicamente e tatticamente che siamo uguali agli uomini. Non ho paura di questo. Per me non cambia niente”. Dietro la favola della 35enne francese di Herblay su Seine c'è tanto lavoro, tanta determinazione, tanta professionalità. Già a 11 anni, per imitare i fratelli, che invece hanno smesso presto di fischiare per continuare a giocare, da dilettanti: “Ho voluto apprendere, al meglio, le regole, tutte le regole. All'inizio, è stata la cosa che più mi ha appassionato”. A 17 anni, la svolta, quando Stéphanie capì che, come calciatrice, proprio non poteva sfondare ...

