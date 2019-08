Salerno | formiche ricoprono salma | la denuncia dei parenti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia, il pm della Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro anche del corpo privo di vita. Orrore nella sala mortuaria dell'ospedale di Scafati (), dove ladi una donna è stata invasa dalle. Stando a quanto riportato da diverse testate locali, l'episodio è stato segnalato daidella 61enne che hanno presentato unaai carabinieri. Come richiesto dai familiari della defunta, nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia per cercare di chiarire la chiara causa del decesso. Inoltre Federica Lo Conte, pm della Procura di Nocera Inferiore, ha provveduto a disporre il sequestro dellae delle cartelle cliniche.

MediasetTgcom24 : Salerno, salma di una donna ricoperta di formiche in un ospedale #salerno - hellas_army : Salerno, salma di una donna ricoperta di formiche in un ospedale: la procura sequestra le cartelle cliniche Ad alle… - SantoDario : RT @MediasetTgcom24: Salerno, salma di una donna ricoperta di formiche in un ospedale #salerno -